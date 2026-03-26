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    Orrego lamenta decisión del gobierno de paralizar construcción del tercer y último tramo de la ciclovía en la Alameda

    "Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas", señaló el gobernador, haciendo un llamado al Presidente Kast a reconsiderar la medida.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declara en la Fiscalía Oriente. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lamentó esta jornada la decisión del gobierno de paralizar la construcción de la ciclovía del proyecto Nueva Alameda, la cual ya tenía construidas dos de sus tres etapas y ahora debía pasar a la licitación para construir su tercer y último tramo.

    Durante la jornada de ayer, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, realizó varios anuncios ante la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, entre ellos, que decidieron cortar algunos gastos que estaban ya comprometidos, como la obras del proyecto Nueva Alameda-Providencia, argumentando que “son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas“.

    Al respecto, Orrego lamentó esta decisión, indicando que el presupuesto ya estaba asignado.

    Ciclovia del proyecto Nueva Alameda. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la 3ra etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”, informó mediante X la autoridad regional.

    En ese sentido, advirtió que “con borrones y cuenta nueva NO se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad”.

    “Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas. Hacemos un llamado al gobierno del Pdte. Kast a reconsiderar esta medida”, apuntó.

    Orrego: “La conyuntura del día a día es perjudicial para la planificación de la ciudad”

    El gobernador también abordó esta decisión durante el seminario “Santiago 500 años: un futuro compartido”, en donde se refirió al presente y futuro de la región.

    Allí, expresó que “la conyuntura del día a día es perjudicial para la planificación de la ciudad”.

    “Parte del proyecto Nueva Alameda era esta ciclovía de alto estándar por la mitad de la Alameda, se construye la primera etapa, se construye la segunda etapa, la tercera etapa está lista para ser licitada, se retira el decreto, entonces queda la mitad de la ciclovía”, sostuvo.

    “Eso es lo que le pasa a Santiago: en general quedamos a la mitad de los proyectos", reflexionó. "Si queremos mirar una ciudad de verdad policéntrica, equitativa, verde y también resiliente de cara a los 500 años, tenemos que asegurarnos una gobernanza que piense en el bien común de toda la ciudad, en todas sus dimensiones y en el mediano-largo plazo, y no solamente en base a la coyuntura".

    Más sobre:NacionalVivienda y urbanismoClaudio OrregoIván PodujeRegión Metropolitana

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