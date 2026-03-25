Poduje relata situación en Vivienda y señala que “un 97% del presupuesto está comprometido en deudas de la anterior administración”

25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE VIVIENDA, IVAN PODUJE, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Este miércoles, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, asistió al Congreso para compartir detalles respecto a la situación que enfrentará su cartera durante los años siguientes.

Su participación en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja estuvo focalizada principalmente en el estado de la reconstrucción de viviendas en las afectadas regiones de Valparaíso y Biobío, además de los recortes en la cartera y otros planes del Ejecutivo.

Acompañado por la subsecretaría de la cartera, Natalia Aguilar, el secretario de Estado comenzó su alocución entregando detalles respecto a la situación presupuestaria de su cartera.

Primero criticó el reajuste presupuestario de la anterior administración para el programa habitacional. Se establecio en él una rebaja de 20.413 beneficiarios de subsidios DS-49.

En ese sentido, Poduje explicó que estarían “viendo como reprogramar” la recuperación de estos subsidios. “Este machetazo a los derechos sociales que nos dieron nos ha dado un efecto muy negativo”, comentó.

Siguiendo con el plan de emergencia habitacional, el secretario de Estado explicó que se generó una deuda de arrastre al establecerse proyectos a un plazo de dos años. “Tenemos comprometido casi todo el presupuesto con deudas de arrastre”, enfatizó.

En sus palabras, un 97% del presupuesto total del ministerio estaría comprometido en el pago de las mencionadas deudas , siendo según Poduje la región más afectada la Metropolitana.

“Lo más grave es que si nosotros hoy día quisieramos pagar todos los compromisos no podríamos iniciar ningún proyecto nuevo”, señaló.

Por lo anterior, señaló que el principal foco que tendrán será una reforma de suelo que bautizaron como “Operación Sitio 3.0″. Sobre ella, y enfatizando su inspiración en el expresidente Eduardo Frei Montalva, explicó que tendrá como objetivo el repartir terrenos fiscales, en un orden de 30%, a familias de diversos comités de viviendas.

“Eso les permitirá tener terrenos en propiedad para rebajar las listas de espera y en el año 2 y 3 puedan postular a subsidios para obtener estos terrenos”, detalló.

Reconstrucción en Valparaíso y regiones de Ñuble y Biobío

El jefe del Minvu también abordó en profundidad la situación de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, afectadas los últimos años por incendios forestales que dejaron una gran cantidad de damnificados y víctimas fatales.

Fue particularmente crítico de la situación en Valparaíso, que fue afectada por un megaincendio hace poco más de dos años.

En su relato, criticó especialmente al exdirector del Serviu de Valparaíso, Rodrigo Uribe, quien en enero de 2025 fue removido tras críticas por el retraso en la reconstrucción.

“Nosotros tenemos hoy día, después de dos años, 353 viviendas entregadas equivalentes al 7% del área destruida. Ese es el dato oficial del Serviu. Tenemos 984 viviendas en ejecución, de las cuales habría que descontar las de esta empresa que estaba ejecutando con paneles truchos con riesgo estructural. Y tenemos 1.342 subsidios entregados (...) Esta reconstrucción tiene un 29% de avance después de dos años ”, detalló Poduje.

“Esta es la peor reconstrucción de la historia moderna, incluyendo Chillán. No hay nada más malo que esto”, agregó al respecto.

Posteriormente, compartió algunas fechas en que se comenzaría a concretar la reconstrucción en aquella región.

“Nuestra meta es que en abril del año 2027 esté listo Loma la Torre. En enero, Los Almendros. Viña Independencia, que son las más complejas, en abril del año 2027. En el caso de El Olivar y Canal de Chacao, Canal de Chacao es el que está más adelantado, lo vamos a terminar en diciembre de este año. Y en el caso de El Olivar, con los atrasos generados por esta empresa que tuvimos que eliminar, nuestra estimación pasó de diciembre-enero a marzo. Es algo que pensamos que se va a corregir relativamente rápido sacando a esta mala empresa”, detalló.

En el caso de Ñuble y Biobío, con la mayor afectación en la comuna de Bulnes en la primera región mencionada; y en Concepción, Penco y Tomé en la segunda, Poduje mencionó que hay hasta el momento un 40% de personas con viviendas entregadas (5), en ejecución (27) o con subsidios entregados (1.576).

“Ya estamos asignando subsidios. La próxima semana se licitan las obras de tres barrios y a mitad de abril se licitan las obras de estos dos barrios”, explicó. Además, agregó que desde la cartera esperan tener finalizada la reconstrucción en estas dos regiones entre diciembre de 2027 y abril de 2028.