“Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

Durante la mañana de este miércoles, un equipo de ocho personas proveniente de las oficinas en Santiago del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Iván Poduje llegó hasta Valparaíso para intervenir directamente en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de esa región, graficando lo movidos que han sido los días del sucesor de Carlos Montes desde que arribó al cargo el pasado 11 de marzo a una de las carteras más cuestionadas de la administración pasada.

No por nada el ministro se quedó hasta la medianoche de este miércoles en Valparaíso cuando volvió a visitar la zona. Tras ello lanzó un encendido mensaje en redes sociales: “ Lamentablemente debo anunciarles que vamos a iniciar una investigación con Fiscalía interna del ministerio por la situación del lento avance de la reconstrucción en El Olivar , la situación de empresas que no están rindiendo y que no han sido multadas ni tienen trabajadores. He hecho dos visitas a terreno y me he encontrado con la obra pasiva o poca gente. Vamos a tomar las medidas más duras que sean necesarias. Si es necesario iniciar una comisión investigadora (en la Cámara de Diputadas y Diputados) la vamos a iniciar. Acá tiene que haber responsables”, dijo enfáticamente junto a un grupo de diputados en un video difundido por su cuenta de Instagram. “Por favor, que quede grabado”, sostuvo.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Poduje pasó a la ofensiva sin escalas en sus primeros días en el ministerio. Una de sus primeras medidas, incluso, fue pedirle la renuncia a la directora del Serviu del Biobío, acusando que “su desempeño no había sido satisfactorio”. Luego de ello continuó criticando la reconstrucción tras los incendios en Valparaíso, justamente uno de los principales flancos de Montes.

Pero su arremetida también ha apuntado al presupuesto que mueve el Minvu. Poduje marcó un punto durante este lunes al sostener en una entrevista con Radio Cooperativa que “las arcas fiscales en el ministerio están vacías”, en medio del anuncio general del gobierno de José Antonio Kast sobre una ambiciosa inyección de $400 mil millones para la reconstrucción de las zona centro-sur (Ñuble, Biobío y La Araucanía) afectadas por los incendios.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Raúl Zamora/ Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Parte importante del plan de Poduje en el ministerio apunta a buscar recortes de recursos, especialmente considerando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mandató a todas las carteras recortar en un 3% su presupuesto. Ya en el periodo de Montes el Minvu arrastraba cuestionamientos respecto de las deudas que tiene con constructoras, proveedoras, y además los problemas de caja. En el Minvu actualmente se tiene considerado recortar gastos en áreas como estudios, arriendos, honorarios, viajes y convenios con universidades.

También hay sumarios en curso en los que se destituiría a funcionarios, mientras que también causó polémica un oficio que buscaba parar contrataciones de última hora para reducir gasto.

El propio ministro sostuvo en su entrevista con la emisora que “lo que sí tengo claro es que hay una serie de partidas que ya hemos identificado que se pueden reducir, hay una serie de estudios contratados que se pueden reducir o que se pueden eliminar simplemente , y dentro del plan de austeridad que nos fijó el ministro Quiroz estamos trabajando en la reducción de sus gastos”.

La fachada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

La discusión en el Congreso

El otro frente que tiene Poduje es la discusión del Fondo Transitorio Especial, que son los recursos que se deben aprobar en el Congreso Nacional para obtener la inyección de plata que requiere para la reconstrucción; aunque, en todo caso, en Vivienda creen que es factible de ser aprobado pues es un tema humanitario. De todas maneras, no se descarta que la nueva oposición quiera hacer un punto.

Poduje el lunes dijo que “ todos saben que el Fondo Transitorio Especial es un fondo adicional que tienen que aprobar por Congreso, ya lo saben todos , porque ya lo tienen incluso en su nomenclatura, y esperan que los parlamentarios aprueben esos recursos”.

Por lo pronto, su primera semana ha estado enmarcada por diálogos con dirigentes y alcaldes, y ha visitado comunas como Puente Alto, Concepción, Tomé, Penco, entre otras.