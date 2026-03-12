SUSCRÍBETE
    Política

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    El titular de la cartera de Vivienda indicó que la decisión se tomó en función de pensar en "lo mejor" para las familias de la región afectadas por el megaincendio.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Iván Poduje SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que pidió la renuncia “no voluntaria” de la directora del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo.

    “Efectivamente, hemos tenido una decisión en función del desempeño que ha habido en estos dos, casi un mes y medio, que no ha sido satisfactorio para nada”, sostuvo el secretario de Estado.

    Gajardo debía terminar su período obtenido por la Alta Dirección Pública en el mes de octubre. Sin embargo, el ministro apuntó que “hemos tenido muchos problemas y en función de eso tomamos una decisión que pensamos que es la mejor para las familias del Biobío, que es prescindir de los servicios del Serviu y llamar a un concurso para buscar a una persona que se haga cargo de la magnitud y la complejidad de la tarea que tenemos”.

    Al ser consultado, acaso Gajardo no estuvo a la altura del cargo, Poduje indicó que “teníamos una operación que no era acorde con la velocidad y el compromiso que se requiere para la tarea que tenemos, una tarea muy grande; teníamos muchas familias que estaban hoy día con subsidios de arriendo pendientes, teníamos operaciones que no estaban funcionando bien y evaluamos y decimos que eso era lo mejor”.

    Todo esto en el contexto de la reconstrucción en Biobío para ayudar a los afectados del megaincendio que afectó a la región. “Estábamos teniendo atraso de los subsidios de acogida, estábamos teniendo atraso de las demoliciones, y también la coordinación de las viviendas de emergencia, que si bien no es responsabilidad del Serviu, tiene que ver con la gestión del Serviu, y por lo tanto, nosotros necesitamos personas que estén totalmente comprometidas con las familias, y por eso hemos tomado la decisión”, explicó.

    Junto con ello, el ministro Poduje confirmó que se reunirá con las familias afectadas en el megaincendio de Valparaíso para tratar el tema de la reconstrucción.

