El control de daños en republicanos tras denuncia contra pareja de diputado Riquelme

Una serie de gestiones se activaron la tarde de este jueves en la directiva del Partido Republicano para responder a la denuncia que involucra al diputado de la tienda, Alejandro Riquelme, quien está siendo investigado por -aparentemente- haber omitido información para la obtención de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.

La trama explotó ayer en la tarde después de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refiriera al caso y confirmara que existe una denuncia en curso contra la pareja del parlamentario.

“La información que nosotros tenemos es que efectivamente esa denuncia está hecha y los equipos Serviu, nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales, y eso afecta a todos los ciudadanos por igual. Nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”, apuntó.

Sus dichos no tardaron en inquietar en la colectividad liderada por Arturo Squella, donde vieron con preocupación la dureza con la que el titular de Vivienda enfrentó la polémica.

En la bancada, además, no estaban al tanto de la denuncia y, por lo mismo, que la hayan conocido a través de una declaración del secretario de Estado no tardó en levantar las alertas. Lo anterior, sobre todo considerando que no tenían todos los antecedentes sobre la mesa y que se trataba -según planteó el mismo Poduje- de una investigación que ya estaba radicada en el Ministerio Público.

Por lo mismo, desde el partido se contactaron con el diputado para hacer control de daños e incluso desde la directiva se evaluó emitir un comunicado al respecto, lo que hasta el momento no se ha concretado.

Si bien, hasta el cierre de esta edición, el timonel republicano no ha hablado con él, desde el partido sí se le pidó explicaciones y el mismo parlamentario publicó durante este viernes en la mañana una declaración en la que se desmarca de la denuncia.

“El proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio GORE-MINVU del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política”, empieza en el comunicado.

Respecto al subsidio, recalca que “la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por SERVIU, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”.

Y agrega: “Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno (...). No solo debemos acer un llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, sino que además la presunción de inocencia e imparcialidad en la investigación; que en este caso no se han respetado”.

Unas horas antes, Poduje había vuelto a referirse al tema. En entrevista con radio Pauta, recalcó que “en ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando”.

Eso sí, enfatizó que el diputado “tendrá que demostrar su versión, el servicio tendrá que demostrar la suya, la justicia tendrá que determinar, pero nosotros cualquier denuncia de mal uso de las viviendas sociales la vamos a investigar”.

Sus dichos calmaron las aguas en el partido, ya que consideraron que su tono fue moderado.

Por lo pronto, aunque en la colectividad afirman que confían en la versión de Riquelme y que por el momento no está sobre la mesa llevar el caso al Tribunal Supremo o aplicar otro tipo de sanción, de igual forma se espera que Squella se contacte con él en las próximas horas para abordar el tema.