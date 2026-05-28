Poduje confirma denuncia contra pareja de diputado republicano Alejandro Riquelme por presuntas irregularidades en obtención de subsidio

Tras ser abordado por la prensa, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Ind.), confirmó que hay una denuncia que afectaría a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, por aparentemente haber omitido información para la obtención de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.

“La información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales”, sostuvo el ministro.

A eso agregó: “Esto afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”.

Consultado sobre si se están realizando revisiones para evitar este tipo de situaciones, Poduje señaló: “Siempre las estamos haciendo, hoy día tenemos tres mil casos en revisión”.

Asimismo, declaró que hay que “aumentar la fiscalización, porque cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio”.