SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Exdiputada Paula Labra renuncia a jefatura de división del Ministerio de Desarrollo Social

    La ingeniera comercial dio un paso al costado como jefa de la División de Promoción y Protección Social de la cartera que encabeza María Jesús Wulf por motivos personales.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Paula Labra, exdiputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, presentó su renuncia como jefa de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) comandado por María Jesús Wulf.

    Según las primeras versiones emanadas desde la cartera, la dimisión se habría producido producto de una buena oferta laboral en otra organización. “Es por motivos estrictamente personales”, aseguran en su entorno.

    La exparlamentaria llegó a Mideso junto con el arranque del gobierno de José Antonio Kast, desde el 11 de marzo, con grado 2.

    Cabe recordar que Labra tuvo que pausar sus labores parlamentarias debido a un diagnóstico de cáncer de conducto tirogloso y tiroides.

    “Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada, para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, explicó en su cuenta de Instagram, donde detalló que debía someterse a una cirugía.

    Tras terminar su período en la Cámara representando al distrito 18, Labra ejerce hasta la actualidad, según su LinkedIn, como directa de la International Women’s Democracy Union (IWDU), organización que promueve la participación política femenina a nivel internacional, impulsando su visibilidad, empoderamiento y acceso a cargos políticos.

    Cabe recordar que antes de eso había sido nombrada como Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud, durante el mandato de Sebastián Piñera, en medio de la pandemia. Justamente, a ese cargo renunció para ir como candidata a diputada por el Maule Sur.

    Más sobre:MidesoDesarrollo SocialPaula LabraGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Presidente de la CPC Biobío asistirá a la próxima Cuenta Pública

    UDI refuerza llamado al gobierno para discusión inmediata del proyecto de Sala Cuna Universal tras reunión con ministro Rau

    Principales dirigentes de sectores movilizados se ausentan de jornada de diálogo convocada por la Iglesia Católica en Bolivia

    Municipalidad de Santiago saca de las calles vehículos abandonados: llevan 117 automóviles retirados este 2026

    SernamEG presenta querella criminal tras denuncia por violación grupal de estudiante de la Universidad San Sebastián

    Lo más leído

    1.
    Junaeb será la primera institución que el gobierno denunciará en Fiscalía tras auditar a la administración anterior

    Junaeb será la primera institución que el gobierno denunciará en Fiscalía tras auditar a la administración anterior

    2.
    El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas

    El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas

    3.
    Chomali defiende recorte en Salud y responsabiliza a directores de hospitales por ineficiencias detectadas en gestión clínica

    Chomali defiende recorte en Salud y responsabiliza a directores de hospitales por ineficiencias detectadas en gestión clínica

    4.
    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    5.
    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    Ministro de Defensa asegura que el gobierno tendrá un consejo de gabinete en la Antártica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    UDI refuerza llamado al gobierno para discusión inmediata del proyecto de Sala Cuna Universal tras reunión con ministro Rau
    Chile

    UDI refuerza llamado al gobierno para discusión inmediata del proyecto de Sala Cuna Universal tras reunión con ministro Rau

    Exdiputada Paula Labra renuncia a jefatura de división del Ministerio de Desarrollo Social

    Municipalidad de Santiago saca de las calles vehículos abandonados: llevan 117 automóviles retirados este 2026

    Presidente de la CPC Biobío asistirá a la próxima Cuenta Pública
    Negocios

    Presidente de la CPC Biobío asistirá a la próxima Cuenta Pública

    SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Con Messi; sin Mastantuono ni el Huevo Acuña: Argentina revela la lista de 26 que irá al Mundial
    El Deportivo

    Con Messi; sin Mastantuono ni el Huevo Acuña: Argentina revela la lista de 26 que irá al Mundial

    Se abre venta de entradas para una nueva edición en la montaña chilena del Endurance by The North Face 2026

    Neymar con el peso de la historia: el detalle que une al ídolo del Santos con Pelé en el Mundial 2026

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins
    Cultura y entretención

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Principales dirigentes de sectores movilizados se ausentan de jornada de diálogo convocada por la Iglesia Católica en Bolivia
    Mundo

    Principales dirigentes de sectores movilizados se ausentan de jornada de diálogo convocada por la Iglesia Católica en Bolivia

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

    Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales