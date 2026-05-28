Exdiputada Paula Labra renuncia a jefatura de división del Ministerio de Desarrollo Social

Paula Labra, exdiputada independiente de la bancada de Renovación Nacional, presentó su renuncia como jefa de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) comandado por María Jesús Wulf.

Según las primeras versiones emanadas desde la cartera, la dimisión se habría producido producto de una buena oferta laboral en otra organización. “Es por motivos estrictamente personales”, aseguran en su entorno.

La exparlamentaria llegó a Mideso junto con el arranque del gobierno de José Antonio Kast, desde el 11 de marzo, con grado 2.

Cabe recordar que Labra tuvo que pausar sus labores parlamentarias debido a un diagnóstico de cáncer de conducto tirogloso y tiroides.

“Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada, para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, explicó en su cuenta de Instagram, donde detalló que debía someterse a una cirugía.

Tras terminar su período en la Cámara representando al distrito 18, Labra ejerce hasta la actualidad, según su LinkedIn, como directa de la International Women’s Democracy Union (IWDU), organización que promueve la participación política femenina a nivel internacional, impulsando su visibilidad, empoderamiento y acceso a cargos políticos.

Cabe recordar que antes de eso había sido nombrada como Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Salud, durante el mandato de Sebastián Piñera, en medio de la pandemia. Justamente, a ese cargo renunció para ir como candidata a diputada por el Maule Sur.