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    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    “Seguridad, seguridad y seguridad”. El presidente del directorio de la cuprífera estatal dijo que ese es el desafío número uno de la estatal.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco.

    “Queridas trabajadoras y trabajadores, les saludo asumiendo el gran desafío de presidir el directorio de esta potente empresa que es el orgullo de Chile”.

    Así, exactamente con esas palabras, se inicia el video en Bernardo Fontaine saluda a los trabajadores de Codelco luego que ayer asumiera formalmente como el nuevo presidente del directorio de la cuprífera estatal.

    En el video de 1:56 segundos, el ejecutivo enumeró los cuatro objetivos principales de la compañía que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas tras detectar una sobreestimación en la producción de cobre en la última parte de 2025.

    “Seguridad, seguridad y seguridad”. Ese es el objetivo número uno de la estatal en la era de Bernardo Fontaine. Como segundo punto, dijo, buscarán maximizar los aportes al fisco, pero “sin endeudar más nuestra compañía”.

    Cabe recordar que en una declaración escrita, cuando fue nombrado en el cargo, dijo que en los últimos cuatro años, Codelco había entregado US$ 7.000 millones al estado, pero endeudándose en una cifra similar.

    El ejecutivo dijo que el tercer desafío de la estatal es “ordenar la casa con mano firme” y transparencia; y el cuarto, la sostenibilidad.

    “Codelco puede más. Será necesario hacer cambios y mejoras y los haremos con capacidad de escuchar y entre todos”, sostuvo Fontaine.

    Tensión con los trabajadores

    El video a los trabajadores se produce en medio de la tensión con la dirección de la estatal luego de la auditoría que detectó irregularidades en los datos de producción, las cuales que son indagadas por el fiscal Aquiles Cubillos.

    Esto motivó a la cuprífera estatal a anunciar que los trabajadores de Chuquicamata y Ministro Hales a devolver los millonarios bonos que habían obtenido por esos mayores niveles de producción.

    En total, deberán devolver US$ 14,3 millones, pero el presidente del Sindicato N°1 de la División Chuquicamata, Alberto Muñoz, muy al estilo del exmandamás de la estatal, Nelson Pizarro, dijo que “No hay ninguna, pero ninguna opción de devolver ni un puto peso”

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