Museo de La Memoria inaugurará su primera exposición sobre disidencias sexuales y de género en dictadura

Este martes 2 de junio a las 18.00 horas el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugurará “Alegría Alegría” , su primera exposición sobre disidencias sexuales y de género en dictadura.

“La nueva exposición busca abrir un espacio para esos relatos, recuperando historias atravesadas por la violencia y la exclusión, pero también por formas de encuentro, organización y resistencia colectiva”, aseguran desde la entidad.

La muestra, como detallaron desde el museo, toma como punto de partida la histórica protesta del 22 de abril de 1973, reconocida como una de las primeras manifestaciones públicas de las disidencias sexuales y de género en Chile.

Desde ese hito, “recorre distintas trayectorias y memorias que atravesaron la dictadura y los primeros años de la transición, visibilizando relatos que permanecieron fuera de las narrativas más visibles sobre el pasado reciente”.

Se detalló, en ese sentido, que la curaduría fue realizada por el equipo del museo, a partir de un proceso de investigación y trabajo con archivos y comunidades, con el objetivo de ampliar las formas de comprender la memoria.

Nueva exposición Alegría Alegría en el Museo de la Memoria.

De esta forma, a través de testimonios orales, fotografías, documentos y materiales provenientes de las colecciones del museo, “Alegría Alegría” propondrá “un recorrido por historias de vida, afectos y formas de resistencia que persistieron incluso en contextos de persecución y silenciamiento”.

Sobre la nueva exposición, María Fernanda García, directora ejecutiva del museo manifestó que “es una invitación a reconocer historias y experiencias que por mucho tiempo han quedado fuera de las memorias públicas sobre la dictadura. También busca abrir un espacio de encuentro y reflexión sobre derechos humanos y diversidad, que en distintos lugares vuelven a ponerse en cuestionamiento”.

La inauguración de “Alegría Alegría” abrirá la programación del Mes del Orgullo en el museo, que incluirá conversatorios, talleres, cine y actividades culturales abiertas a la comunidad.

Asimismo, agregan desde la organización, se destacará el archivo de disidencias del museo, actualmente en construcción. Por lo mismo, también es una invitación abierta a que particulares, organizaciones y comunidades puedan contribuir con fotografías, documentos, publicaciones y otros materiales vinculados a estas historias.

Lo anterior, como sostuvieron, con miras a “fortalecer un archivo colectivo que permita preservar y proyectar estas memorias hacia el futuro”.

Inicialmente, la muestra estará disponible hasta el 16 de agosto. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa.