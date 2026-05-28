La hora de la verdad: cuánto ganan los asesores de Kast y cuánto obtenían los de Boric, según Transparencia

Una de las principales promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast fue reducir el gasto público en unos US$ 6 mil millones. Desde entonces, el gasto en funcionarios ha estado en la mira.

Durante los últimos días se publicaron en los distintos portales de Transparencia los sueldos de los funcionarios de gobierno, lo que permite hacer una comparación respecto de los asesores de la administración de Gabriel Boric, buscando dilucidar si recibieron más dinero o no.

La Tercera analizó los meses de abril de 2022 y de 2026, ya que los datos de marzo, en ambos casos, están incompletos pues a los asesores se les paga lo trabajado desde el 11 de ese mes, cuando asumieron.

Se revisó a los trabajadores a honorarios, a fin de evitar que alguna asignación -bono- especial suba el sueldo en un determinado mes, lo que evitaría una correcta comparación. Además, se ajustaron los valores nominales a reales, con la calculadora de Índice de Precio al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que registró una variación de 24,2% a los precios en ese rango de fecha. En la práctica, eso sí, los sueldos no necesariamente suben un 24% en periodos de cuatro años. De hecho, los reajustes anuales al sector público no alcanzaran dicha alza.

Cabe destacar que desde La Moneda enfatizan que la comparación de sueldos no sería justa, ya que no se considera que esta administración ha reducido el personal en cada dependencia , lo que en la práctica igualmente implica una reducción de gasto fiscal.

El Presidene José Antonio Kast. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Presidencia

El director de comunicaciones de Boric, Felipe Valenzuela obtenía $5.459.840 ($6.781.121 ajustado a inflación de hoy), mientras que su par con Kast, María Paz Fadel, obtuvo $6.500.000 brutos.

El jefe de asesores de Kast, el abogado Alejandro Irarrázaval, obtuvo $6.990.000, mientras que su contraparte Lucía Dammert obtenía $5.945.159 ($7.383.887 ajustado a inflación).

La jefa de gabinete de Kast, Catalina Ugarte, obtuvo $ 6.990.000, mientras que el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, se embolsó $5.990.000 ($7.439.580 ajustado a inflación).

El asesor en materia de relaciones exteriores de este gobierno, Eitán Bloch, obtuvo $6.500.000 mientras que su par con Boric, Carlos Figueroa, $4.140.000 ($5.141.880 ajustado a inflación).

El administrador de La Moneda Julio Feres recibió $7.866.893 brutos este año, considerando la asignación 219 de gastos de representación. Su par con Boric, Antonia Rozas, recibía más asignaciones un monto de $7.202.935.

Los republicanos dicen que una comparación más justa es con el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde habían sueldos más altos y misma cantidad de asesores.

Por ejemplo, el jefe de asesores del segundo piso de esa época, Cristián Larroulet, recibía en ese entonces $7.050.000 brutos.

El Presidente José Antonio Kast. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Otras entidades

En otras reparticiones, el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) Felipe Costábal obtuvo $7.907.456 brutos en abril como funcionario de planta, lo que considera la asignación número 36 de funciones críticas. También contratado a planta y con la misma asignación estuvo el Secom de Boric, Pablo Paredes, obteniendo $7.044.695.

En el Ministerio del Interior, el jefe de gabinete de Izkia Siches, Roberto Estay, en abril de 2022 ganaba $7.495.692, mientras que el jefe de gabinete del hoy ministro Claudio Alvarado, el abogado Gonzalo Guerrero, recibió $6.811.817.

El jefe de gabinete de la Secretaría General de la Presidencia de Giorgio Jackson, Diego Vela, obtenía $6.447.907, mientras que su actual par con José García Ruminot, Jorge Astudillo, recibió $5.119.992. Cabe destacar que este último cuenta con la calificación profesional de licenciado en enseñanza media, mientras que Vela tenía título profesional y magíster.