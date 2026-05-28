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    Detienen a dos mujeres en el aeropuerto de Santiago por fraude con tarjetas de crédito: iban a tomar un vuelo a Madrid

    Las mujeres fueron detenidas luego de una denuncia de una víctima por la compra de pasajes aéreos con su tarjeta de crédito.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos mujeres fueron detenidas por personal de Carabineros en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, a raíz de una millonaria estafa relacionada con el uso fraudulento de tarjetas de crédito para la compra de pasajes aéreos.

    El procedimiento fue llevado a cabo por la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) a raíz de una denuncia de una víctima por cobros no reconocidos en su tarjeta de crédito correspondientes a la adquisición de boletos aéreos.

    Tras recibir la denuncia, Carabineros inició las diligencias investigativas que permitieron identificar a las presuntas responsables: dos mujeres chilenas de 25 y 26 años.

    A raíz de la investigación, es que se logró identificar que ambas tenían un vuelo con destino a Madrid, por lo cual se desplegó un operativo el cual culminó con su detención.

    Según detalló el Capitán Dennis Wladdimiro, Oficial de Ronda Santiago Occidente, “se logró la detención de dos mujeres por el delito de estafa a raíz de una denuncia recibida durante la mañana asociada a cargos fraudulentos por la compra de pasajes aéreos en un vuelo internacional”.

    Las detenidas fueron puestas a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

    Más sobre:PolicialCarabinerosAeropuerto

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