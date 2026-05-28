Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó las expulsiones y adelantó que “los plazos son los cuatro años de gobierno, pero vamos a impulsar medidas que se van a anunciar en la Cuenta Pública”.

En conversación con Radio 13C, el exdiputado se refirió a las cifras y a los compromisos de la actual administración respecto a la expulsiones de migrantes, afirmando que “ estamos fomentando mucho las salidas voluntarias efectivas, porque eso no tiene un costo para el Estado”.

“En los próximos días vamos a tener otro vuelo. No los vamos a ir anunciando por las complejidades que tienen, pero luego de que salen nosotros los anunciamos . Ahora yo también quiero aclarar que todos los días salen personas”, indicó Sauerbaum.

Respecto a las cifras, el director de Migraciones indicó que “hemos expulsado a 790 personas desde el 11 de marzo”. En detalle, las expulsiones administrativas son 683, mientras que las judiciales son 97 desde que asumió el actual gobierno.

Junto con ello, Sauerbaum indicó que se está en conversación con Venezuela para retomar una relación consular. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y yo quiero destacar lo que ha hecho la Cancillería, porque desde que llegó, tuvieron reuniones, se mandaron cartas formales, se está avanzando, y yo espero que los próximos días tengamos alguna información positiva”, expresó.

Añadiendo que “Venezuela también entiende que no se trató solamente de los expulsados; tenemos una serie de casos humanitarios de personas que quieren volver legítimamente a su país y no lo pueden hacer”.