Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

El scooter se ha instalado como un medio de transporte recurrente en los trabajadores, sobre todo del sector oriente de la capital, en virtud de las ciclovías disponibles. Cada año más personas se suman a este medio y con ello, aumentan los casos de accidentes de trayecto.

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Achs entregaron cifras de accidentes de trayecto en scooters correspondientes al primer trimestre del 2026, registradas por la mutualidad.

Los registros revelan un “alza sostenida” de los accidentes. En concreto, entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 240 incidentes , lo que significa un aumento de 23% respecto al mismo periodo en 2025 y de un 84% comparado al primer trimestre de 2024. En promedio, se pasó de 44 accidentes mensuales (hace dos años) a 80.

En cuanto al rango etario, se registró que en los primeros tres meses de 2026, los trabajadores entre 31 y 40 años concentraron la mayor cantidad de casos (43%) , seguido por el tramo de 18 a 30 años (38%).

Los hombres fueron los más accidentados, concentrando el 60% de los siniestros reportados. En cuanto a los meses, marzo tuvo 95 accidentes siendo la cifra más alta desde que la Achs tiene registro, luego fue enero con 83 casos y febrero con 63, todos vieron crecimiento respecto de 2025 y 2024.

El secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, remarcó que “estas cifras muestran una realidad preocupante y que van al alza. Muchas veces existe la percepción de que los trayectos cotidianos o de corta distancia implican menos riesgo, pero justamente es en esos desplazamientos donde se concentra una parte importante de la siniestralidad vial”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “es fundamental reforzar conductas responsables y comprender que ninguna urgencia o rutina diaria puede estar por sobre la seguridad de las personas”.

Desde el hospital del Trabajador de la Achs, la doctora Pamela Vergara, explicó que las lesiones por accidentes en scooter han aumentado en los últimos años, especialmente en trabajadores que utilizan este medio de transporte a diario.

“ El tipo de lesiones es muy amplio y puede ir desde heridas o contusiones leves hasta fracturas complejas y lesiones articulares que requieren cirugía y largos períodos de licencias médicas y rehabilitación. Muchas veces el dolor inicial puede parecer menor, pero algunas de estas lesiones pueden pasar desapercibidas al comienzo, por lo que es fundamental consultar precozmente y no subestimar este tipo de accidentes”, sostuvo.

La Región Metropolitana concentra el 76,8% de los accidentes a nivel nacional, siendo la comuna de Las Condes la que lidera las cifras con el 18,4% de los siniestros, seguida por La Florida (14,6%), Providencia (10,8%) y Santiago (10,8%).

En cuanto a los horarios, el bloque de la mañana (07:00 a 11:59 horas.) sigue siendo el más crítico, acumulando el 60,0% de los eventos registrados en el primer trimestre de 2026.