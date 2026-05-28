La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

El Mundial está a días de disputarse. Las selecciones se van armando en sus respectivos países y cada vez crecen más las apuestas por quién será el ganador del evento que se llevará a cabo desde este 11 de junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Pero lo que nadie imaginó es que una de las máximas figuras que tendrá la cita planetaria iba a escoger a un combinado de otro continente y menos del rival más enconado del equipo en el que milita. Vinicius Junior, la estrella de Brasil, apuesta por España y por la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

“España tiene a Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar el Mundial él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas por verle jugar”, afirmó el delantero del Real Madrid en una entrevista con el medio brasileño, Caze TV.

Luego, el formado en Flamengo reconoció que “hablar de los jugadores del Barcelona siempre es complicado, porque después los fans empiezan a hablar... Pero tenemos que apreciar a los jugadores que hay en el campo”. Y en ese ámbito ingresó Yamal.

Claro que para que el astro culé brille en Norteamerica deberá superar la lesión que tiene en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que lo sacó del final de la temporada europea. Labor que lo ha tenido trabajando en el gimnasio por varias semanas y que durante estos días, le permitió volver a hacer pequeños toques con balón en el césped del recinto blaugrana.

España, que fue campeona en 2010, se medirá con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en la fase grupal e iniciará su participación el próximo 15 de junio.

Foto: Carl Recine/Reuters. CARL RECINE

Neymar, el ídolo

Vinicius también tuvo palabras para sus compañeros de cara al Mundial y en especial para uno que no estaba en la selección brasileña por un largo periodo, Neymar.

“Hablaba con él en todas las convocatorias y siempre decía: ‘Joder, Ancelotti no me ha vuelto a llevar. Estoy muy triste’. Pero yo le respondía que el míster confiaba en él, que a la hora de la verdad se llevaría a ‘Ney’. Y es la hora de la verdad”, aseveró el nacido en Río de Janeiro.

Enseguida añadió que “‘Ney’ es nuestro ídolo, siempre le he tenido mucho cariño, siempre me ha defendido mucho, siempre le he seguido desde el inicio de su carrera y me alegro por él. Después de las lesiones, después de haber sufrido tanto, puede volver a la selección y tener una última oportunidad con un grupo excelente”.

Brasil integra el grupo C con Marruecos, Escocia y Haití y debuta ante los primeros el 13 de junio.