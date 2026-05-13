El gesto de Lamine Yamal con Palestina que molestó al técnico del Barcelona: “Hablé con él”

Barcelona obtuvo un nuevo título de LaLiga y lo celebró el pasado lunes 11 de mayo en las calles de la ciudad. Las cifras oficiales aseguraron que más de 750 mil personas salieron a la vía pública a saludar a los jugadores que recorrieron la capital de Cataluña en un bus acondicionado para la ocasión.

En dicho recorrido y como se puede apreciar en las diversas imágenes que existen en redes sociales, un fanático del cuadro culé portaba una bandera de Palestina y -a petición del propio jugador- se la hizo llegar a Lamine Yamal. Este último, no dudó en ondearla en el resto del camino y así mostrar su apoyo a la causa del pueblo árabe.

Gesto que no le cayó bien a su técnico Hansi Flick, el cual no dudó en entregar su posición en la rueda de prensa previa al partido que tendrán los campeones con Alaves este miércoles 13 de mayo a las 15:30 horas.

“Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad”, aseguró el estratega alemán.

Luego el adiestrador justificó su postura diciendo que “hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros... lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y para que la gente se sienta feliz”.

Palestino reacciona

Al mismo tiempo, en Palestino se cuadraron con Lamine Yamal. “Tras la victoria del FC Barcelona en el clásico frente al Real Madrid CF y la consagración como campeón de La Liga, Lamine Yamal celebró ondeando la bandera de Palestina en un gesto de apoyo a #TodoUnPueblo”, posteó el cuadro de La Cisterna.

Foto: @FCBarcelona_es.

No es la primera vez que se expresa

La postura en favor de Palestina no es la primera opinión política de Yamal. El ‘10′ de Barcelona ya había manifestado su rechazo a los cánticos racistas de la fanaticada española en contra de los migrantes musulmanes que existe en su país.

“En el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba dirigido al equipo rival (Egipto) y no era algo personal contra mí, pero, como persona musulmana, no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que “usar una religión como burla en un campo los deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”.

Yamal es de origen marroquí, país donde la mayoría es musulmán, pero eligió jugar por el país donde nació.

Mira el momento en que Yamal ondea la bandera de Palestina: