Protesta de Lamine Yamal y posibles sanciones: los actos de xenofobia y racismo que complican a España ante la FIFA

Protesta de Lamine Yamal y posibles sanciones: los actos de racismo que complican a España ante la FIFA. Foto: @sefutbol

España queda bajo observación internacional. Este martes, en en el RCDE Stadium, durante el partido amistoso entre el combinado ibérico y Egipto, parte del público entonó de forma reiterada el cántico “Musulmán el que no bote”, lo que activó reacciones institucionales, investigaciones policiales y la posibilidad de sanciones disciplinarias desde de la FIFA por actitud racista y xenófoba.

A través de los altoparlantes se solicitó durante el encuentro la detención del canto. El delantero Lamine Yamal abandonó el campo con gesto serio. El futbolista reaccionó mediante un mensaje en sus redes sociales. “Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”, escribió.

“Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”, añadió.

Diversas reacciones

El consejero catalán de Deportes, Berni Álvarez, solicitó la activación del protocolo antirracismo durante el encuentro. Según la autoridad regional, el plan se ejecutó de manera tardía. “Cuando tienes al mejor jugador, que es musulmán, esos cánticos no tienen ningún sentido”, dijo.

Desde el gobierno español también hubo pronunciamientos públicos. “El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad”, dijo Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se refirió a lo ocurrido tras el partido: “Repulsión absoluta ante cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto. Han sido intolerables”.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, condenó los hechos. “Hemos insistido en los videomarcadores en que eso no puede producirse. El fútbol debe ser un ejemplo de convivencia y respeto. Es todo lo que podemos hacer. Ha sido un incidente aislado”, apuntó.

La @rfef se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios. pic.twitter.com/dP961KOKzc — RFEF (@rfef) March 31, 2026

Espanyol, club propietario del recinto, también emitió un comunicado para desligarse de responsabilidades sobre la conducta de los asistentes. “Lo que sucedió ayer no es un problema nuestro. Es un problema de racismo en España. Nosotros solo alquilamos el estadio”, señaló la institicuión.

“Resulta profundamente injusto, excesivo y desproporcionado atribuir estos comportamientos a la afición del Espanyol, que se ha caracterizado, a lo largo de más de 125 años de historia, por su pluralidad, respeto y compromiso con los valores del deporte”, añaden.

Repercusión internacional

La repercusión del incidente se extendió fuera de España. Medios internacionales informaron sobre lo ocurrido en Cornellà.

En Egipto, el periódico WinWin señaló: “Cánticos racistas vergonzosos de aficionados españoles. España fue testigo de momentos vergonzosos en el estadio, donde algunos aficionados empañaron el ambiente festivo del fútbol. Constituye una falta grave que daña la imagen del fútbol español a nivel internacional, especialmente con el Mundial de 2030 a la vuelta de la esquina”.

El episodio se produce mientras España comparte con Marruecos y Portugal la organización del Mundial de 2030.

Desde el punto de vista reglamentario, la federación nacional podría enfrentar sanciones. Entre las penas se incluyen multas económicas, partidos a puertas cerradas o reducción de aforo.

El procedimiento disciplinario puede iniciarse de oficio si la FIFA considera que existe evidencia suficiente de conductas discriminatorias. El caso mantiene a la federación española bajo observación a solo meses del Mundial de Norteamérica.