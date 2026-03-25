La advertencia del padre de Lamine Yamal: “Mi hijo no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades”

Lamine Yamal continúa con una gran temporada en el 2026. La joven figura del Barcelona ha disputado 40 encuentros en lo que va de la temporada y lleva 21 goles y 16 asistencias.

Incluso, fue protagonista en la contundente victoria por 7-2 ante el Newcastle para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

El padre del de 18 años, Mounir Nasraoui, mencionó en un video en vivo de Instagram que su hijo aún no muestra todo su potencial. “Lamine no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades futbolísticas”, declaró.

El polémico progenitor dejó un mensaje para quienes cotejan al blaugrana con otros grandes jugadores. “Yo no equiparo a mi hijo, solo lo hago consigo mismo. A Lamine no le hace falta compararse con nadie, porque ninguno puede hacerlo con él”, agregó.

En la transmisión también comentó la rutina que suele hacer Yamal para mantenerse en forma y el rigor que le da a su preparación física. “Mi hijo ha trabajado y luchado. Cuando se levanta por la mañana hace flexiones. No se pone a pensar: ‘no, hoy no’”, recalcó.

El polémico Nasraoui

🤯"LAMINE NO ha demostrado ni el 20% de sus CUALIDADES FUTBOLÍSTICAS".



🗣️ El padre del jugador del Barça confiesa su potencial.



Vía 'hustlehard' pic.twitter.com/tiDqD5mrcJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2026

El marroquí ha causado polémica en España por sus dichos a través de redes sociales y los elogios que publica. Incluso, fue quien publicó la imagen de Lionel Messi levantando al Culé cuando era bebé, la cual se viralizó.

En algún momento reconoció que apoyaba al Real Madrid, lo que cambió con el desarrollo de Yamal en el conjunto catalán y su meteórico despegue en los últimos años. “Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça“, mencionó.

El padre salió al cruce tras la gala del Balón de Oro 2025, cuando se mostró molesto porque el seleccionado español no ganó el premio al mejor del mundo. “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”, sentenció.

En lo que va del año sorprendió su bajo perfil a través de redes donde suele ser activo. No obstante, volvió a dar que hablar en la península ibérica con sus últimos dichos.