Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

El empate 1-1 de la ida advertía sobre un enfrentamiento parejo. Barcelona había rescatado un esforzado empate 1-1 en casa de Newcastle, pero había guardado todo para la vuelta. Con una actuación maciza y apabullante, los españoles vejaron por 7-2 a los ingleses para meterse en los cuartos del final de la Champions League.

Un partido que respondió plenamente a las exigencias y a las valoraciones que se hicieron en la previa. Porque los británicos, menos acostumbrados a esta instancia, se guardaron muy poco. Se instalaron en el lado del local y cortaron los circuitos en el medio. En ese ambicioso inicio, a los 3’, la volea de Dan Burn fue el primer aviso del atrevimiento isleño.

Sin embargo, esa agresividad traía consigo un enorme peligro. Así se lo hizo pagar Lamine Yamal, quien fabricó la primera conquista a los 6 minutos, la misma que Raphinha definió con clase para el 1-0.

Pero las Urracas no se iban a rendir y, antes del cuarto de hora, ya habían igualado las cifras. El error del Barça en la salida fue capitalizado por el extremo sueco Anthony Elanga para el empate.

Paridad que duró muy poco, ya que los británicos fallaron en las marcas y permitieron el 2-1 del juvenil Bernal. Pese a este nuevo golpe, la visita se volvió a levantar y el mismo Elanga fue el encargado de conseguir el 2-2, antes de la media hora.

Así fue la dinámica del partido, ida y vuelta, con mucho ritmo y agresividad. Cuando se iba en su primera parte, el equipo culé volvió a dar el zarpazo, ahora con un penal convertido por Yamal, en los descuentos del acto inicial, que redundó en el 3-2.

Golpe duro para la escuadra de blanco y negro. No renunció a ese ímpetu inicial y el Barcelona terminó dándose un festín en el tiempo complementario para asegurar la serie. A los 51’, Fermín López corrió a campo descubierto y cerró el 4-2 que, a esa altura, ya era más que expresivo.

Aunque faltaban las anotaciones del goleador Robert Lewandowski en este concierto de transiciones rápidas que completó el equipo que dirige el alemán Hansi Flick. El jugador polaco no quiso quedar ausente de la fiesta y repitió para conseguir el 6-2 parcial que terminó absolutamente con las ínfulas de los de Newcastle.

En la jugada siguiente, Raphinha hizo aún más ignominioso el resultado después de anotar el 7-2 que se convirtió en histórico y que, de paso, tuvo a la institución de capitales saudíes como la gran víctima.