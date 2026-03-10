SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

    El equipo catalán caía por 1-0 a los 86’, pero un penal en el sexto minuto de descuento -convertido por Lamine Yamal- permitió el 1-1. Liverpool cayó ante Galatasaray en Turquía y Bayern de Múnich goleó 6-1 a Atalanta. Los duelos de vuelta son el 18.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Newcastle United no pudo ante Barcelona. FOTO: UEFA.

    Newcastle United quedó con las ganas en la Champions League. Las Urracas recibieron al poderoso Barcelona, equipo que logró un postrero empate 1-1 en el sexto minuto de descuento para irse con cierta ventaja al Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

    Engañoso, por decir lo menos. Ingleses y catalanes protagonizaron un animado partido. Antes de los 6’, los locales ya habían tocado dos veces la puerta hispana tras un cabezazo de Sandro Tonali y un remate del danés William Osula.

    Fiel a su libreto, los dirigidos de Hansi Flick presionaban alto para complicar a los isleños. Atrevimiento que las Urracas aprovechaban para explotar la rapidez de sus hombres en punta. Así ocurrió pasado el cuarto de hora, cuando el arquero del Barça Joan García tapó otro remate de Osula.

    Después de 20 minutos, el cuadro blaugrana encontró espacios para hacer daño, sobre todo, gracias a la profundidad de Lamine Yamal y Raphinha, los más peligrosos en el lado visitante. Claro que, a los 36’, un remate franco de Fermín encontró las manos seguras del portero Aaron Ramsdale.

    Cerca del descanso, el sueco Anthony Elanga logró zafar de su marca, aunque su centro preciso no logró ser impactado por Osula, en el momento en el que la parcialidad local ya ensayaba el grito de gol.

    La segunda parte no decayó en intensidad, a sabiendas que la escuadra que diera el primer golpe encaminaba gran parte de la llave. Pero las respectivas defensas conseguían detener el ímpetu de sus respectivos rivales. A los 58’, el catalán Joan García volvió a salvar su valla, tras anticiparse a un nuevo centro de Elanga.

    A veinte del final, Jacob Murphy tuvo el primero para el club de capitales saudíes, mas su remate se fue sobre la portería. Más efectivo fue el brasileño Joelinton, cuando su gol fue anulado por posición de adelanto, a los 74’.

    A cuatro del epílogo, los británicos encontraron premio a su juego más decidido. Murphy ganó en la orilla derecha y su centro preciso cayó en los pies de Harvey Barnes, quien definió el 1-0. En el quinto minuto de descuento, un torpe penal terminó en la conversión de Lamine Yamal para el 1-1.

    Pierde Liverpool

    Liverpool cae, pero respira un poco más tranquilo. El campeón británico perdió 1-0 ante Galatasaray, cuadro que fue amplio dominador ante un gigante que vive una profunda crisis.

    Los británicos sufrieron demasiado en el llamado infierno de Estambul. El campeón euroasiático no tuvo miramientos para poner contra las cuerdas a un equipo en crisis. A los 7’, ya ganaba por la cuenta mínima gracias al cabezazo del gabonés Mario Lemina, después de un tiro de esquina.

    Conquista que desnudó las enormes falencias de los Reds. La presión alta de los otomanos apabulló a los visitantes en la primera. El mediocampo de los británicos no alcanzaba a llegar a las coberturas y el volumen ofensivo de los locales les permitía llegar con muchos hombres cerca del portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

    En la segunda parte, Liverpool intentó apelar a la jerarquía de sus jugadores, pero el verdugo de la Juventus en los playoffs fue más directo. Pasada la hora de partido, Osimhen capitalizó un doble error del central Ibrahima Konaté, pero el gol fue anulado por la posición de adelanto de Baris Yilmaz.

    Pese a la derrota, Liverpool sale vivo de Turquía con una derrota de 1-0 que suena hasta mezquina, tras analizar el trámite. Todo abierto para el partido de vuelta, el miércoles 18 de marzo, en Reino Unido.

    En Madrid, Atlético dio un paso gigante en sus aspiraciones de llegar a cuartos. El equipo del Cholo Simeone goleó 5-2 al Tottenham inglés del DT croata Igor Tudor (exentrenador de Alexis Sánchez en Marsella), quien puso de titular al golero Antonin Kinsky de 22 años, a quien sacó a los 17’ cuando perdía 3-0.

    Bayern de Múnich dio un golpe de autoridad en Italia después de golear por 6-1 a Atalanta de Bérgamo, verdugo de los germanos de Borussia Dortmund en la ronda de playoffs.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueBarcelonaNewcastle UnitedLiverpoolGalatasaray

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Relevando la labor del Senado en el estallido social y con llamados a cuidar la democracia: senadores salientes se despiden de la Cámara Alta

    “…y todavía ni asume”: Constanza Martínez (FA) arremete contra Kast por ausencia de Lula en cambio de mando

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    Lo más leído

    1.
    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Relevando la labor del Senado en el estallido social y con llamados a cuidar la democracia: senadores salientes se despiden de la Cámara Alta
    Chile

    Relevando la labor del Senado en el estallido social y con llamados a cuidar la democracia: senadores salientes se despiden de la Cámara Alta

    “…y todavía ni asume”: Constanza Martínez (FA) arremete contra Kast por ausencia de Lula en cambio de mando

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados
    Negocios

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”
    Mundo

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma