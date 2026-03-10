Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

Newcastle United quedó con las ganas en la Champions League. Las Urracas recibieron al poderoso Barcelona, equipo que logró un postrero empate 1-1 en el sexto minuto de descuento para irse con cierta ventaja al Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Engañoso, por decir lo menos. Ingleses y catalanes protagonizaron un animado partido. Antes de los 6’, los locales ya habían tocado dos veces la puerta hispana tras un cabezazo de Sandro Tonali y un remate del danés William Osula.

Fiel a su libreto, los dirigidos de Hansi Flick presionaban alto para complicar a los isleños. Atrevimiento que las Urracas aprovechaban para explotar la rapidez de sus hombres en punta. Así ocurrió pasado el cuarto de hora, cuando el arquero del Barça Joan García tapó otro remate de Osula.

Después de 20 minutos, el cuadro blaugrana encontró espacios para hacer daño, sobre todo, gracias a la profundidad de Lamine Yamal y Raphinha, los más peligrosos en el lado visitante. Claro que, a los 36’, un remate franco de Fermín encontró las manos seguras del portero Aaron Ramsdale.

Cerca del descanso, el sueco Anthony Elanga logró zafar de su marca, aunque su centro preciso no logró ser impactado por Osula, en el momento en el que la parcialidad local ya ensayaba el grito de gol.

La segunda parte no decayó en intensidad, a sabiendas que la escuadra que diera el primer golpe encaminaba gran parte de la llave. Pero las respectivas defensas conseguían detener el ímpetu de sus respectivos rivales. A los 58’, el catalán Joan García volvió a salvar su valla, tras anticiparse a un nuevo centro de Elanga.

A veinte del final, Jacob Murphy tuvo el primero para el club de capitales saudíes, mas su remate se fue sobre la portería. Más efectivo fue el brasileño Joelinton, cuando su gol fue anulado por posición de adelanto, a los 74’.

A cuatro del epílogo, los británicos encontraron premio a su juego más decidido. Murphy ganó en la orilla derecha y su centro preciso cayó en los pies de Harvey Barnes, quien definió el 1-0. En el quinto minuto de descuento, un torpe penal terminó en la conversión de Lamine Yamal para el 1-1.

Pierde Liverpool

Liverpool cae, pero respira un poco más tranquilo. El campeón británico perdió 1-0 ante Galatasaray, cuadro que fue amplio dominador ante un gigante que vive una profunda crisis.

Los británicos sufrieron demasiado en el llamado infierno de Estambul. El campeón euroasiático no tuvo miramientos para poner contra las cuerdas a un equipo en crisis. A los 7’, ya ganaba por la cuenta mínima gracias al cabezazo del gabonés Mario Lemina, después de un tiro de esquina.

Conquista que desnudó las enormes falencias de los Reds. La presión alta de los otomanos apabulló a los visitantes en la primera. El mediocampo de los británicos no alcanzaba a llegar a las coberturas y el volumen ofensivo de los locales les permitía llegar con muchos hombres cerca del portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

En la segunda parte, Liverpool intentó apelar a la jerarquía de sus jugadores, pero el verdugo de la Juventus en los playoffs fue más directo. Pasada la hora de partido, Osimhen capitalizó un doble error del central Ibrahima Konaté, pero el gol fue anulado por la posición de adelanto de Baris Yilmaz.

Pese a la derrota, Liverpool sale vivo de Turquía con una derrota de 1-0 que suena hasta mezquina, tras analizar el trámite. Todo abierto para el partido de vuelta, el miércoles 18 de marzo, en Reino Unido.

En Madrid, Atlético dio un paso gigante en sus aspiraciones de llegar a cuartos. El equipo del Cholo Simeone goleó 5-2 al Tottenham inglés del DT croata Igor Tudor (exentrenador de Alexis Sánchez en Marsella), quien puso de titular al golero Antonin Kinsky de 22 años, a quien sacó a los 17’ cuando perdía 3-0.

Bayern de Múnich dio un golpe de autoridad en Italia después de golear por 6-1 a Atalanta de Bérgamo, verdugo de los germanos de Borussia Dortmund en la ronda de playoffs.