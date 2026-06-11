Hacienda considera PIB de 3,5% al 2030 en decreto fiscal, pero Quiroz afirma que no renuncia a meta prometida de 4%

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado, el decreto fiscal presentado el martes, que define las metas de balance fiscal estructural al 2030.

La ruta presentada por Hacienda parte desde un défciit de 2,6% del PIB en 2026, siguiendo con un -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030.

En la instancia parlamentaria reveló los supuestos macroeconómicos que están detrás de este compromiso y que serán las variables determinantes a la hora de lograr la meta fiscal trazada

Al respecto, el titular de las finanzas públicas dijo que “el escenario proyectado que subyace a nuestro decreto es un crecimiento promedio de 3% para el período 2027-2028 y de 3,5% para 2030”.

Según estas cifras oficiales que entregó Hacienda, el gobierno se alejaría de la promesa de campaña de terminar el período de gobierno con un PIB expandiéndose al 4%. Sin embargo, Quiroz desestimó esa conclusión y reforzó el mensaje de que esa meta de crecimiento de la economía no se ha abandonado, tanto en la misma comisión como al término de ella. “Nosotros tenemos como meta de crecimiento terminar creciendo al 4% al término de este periodo. Esa es nuestra meta, la mantenemos y estamos trabajando en pos de ello”.

El secretario de Estado profundizó en su explicación de por qué no se consideró el 4% al 2030 en el decreto fiscal: “Cuando se trata de ponerse metas fiscales, que las tomamos con mucha seriedad y con las acciones correctivas que vamos a tener que hacer si no las cumplimos, somos más conservadores y por eso establecimos una meta del 3,5%, que no es una meta en realidad, sino que un parámetro para el efecto de nuestras metas fiscales, porque somos extremadamente conservadores en esa materia y nos tomamos muy en serio la sostenibilidad fiscal de Chile”.

También mencionó que el precio promedio del cobre detrás de estas proyecciones es de US$5,5 la libra para el período de 2026-2030, y que es probable que, en la actualización del precio del cobre de largo plazo, los expertos lo fijen en US$5,3 la libra promedio.

Especificó que para el cálculo de la evolución de la deuda se considera una inflación de 3,6% en 2026 y de 3% desde 2028 en adelante.

Los economistas creen que esas metas de crecimiento son optimistas. Para la académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, “esas proyecciones serían factibles, suponiendo que hay una agenda adicional de reformas a la que ya se han conocido, porque solo con el proyecto de reconstrucción nacional (megarreforma) yo creo que no es suficiente para lograr ese objetivo”. Además, Cifuentes señala que también se necesitaría “un escenario externo un poco más benigno que el que enfrentamos actualmente”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP menciona que “son estimaciones relativamente optimistas en cuanto a lograr un impulso más estructural del crecimiento económico. Si bien en el proyecto de ley de reconstrucción nacional se indican eventualmente los impactos positivos que traería en relación con un mayor impulso a la inversión, lo más plausible es lograr un crecimiento en torno a 3% si es que efectivamente los supuestos sobre los cuales se crea el proyecto de ley se cumplen”.

Nuevo informe de evasión

Durante la sesión, que estaba citada también para abordar las dudas de los senadores sobre la megarreforma y el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el ministro afirmó que las proyecciones que entrega el CFA sobre el hecho de que el proyecto sea deficitario al menos hasta el 2031, es algo que está en el mismo informe financiero que acompaña la ley.

En el debate, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, planteó que por qué no se incorpora una propuesta para reducir la evasión y elusión, dentro de la megarreforma. Para ejemplificarlo, el senador citó el informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 2024 que mostró que la evasión del impuesto de primera categoría es del orden de 46,4%. Ese informe generó bastante debate a nivel de expertos en su momento.

Por lo mismo, dado que según Quiroz ese informe no había sido validado por el SII, ya que fue “realizado por asesores externos”, anunció que se está pensando en convocar a expertos u organismos internacionales para que puedan entregar un informe sobre el nivel la evasión y elusión que tiene hoy el país.

La respuesta no dejó satisfecho al senador Ibáñez, quien volvió a señalar que ese informe sí era del SII, ya que tuvo una importante participación de la subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios y que contaba con la firma del SII.

Quiroz respondió que ese informe lo hizo un consultor externo, que en este caso fue el exdirector del SII Michel Jorratt y recordó que se hizo dos veces “con el mismo experto” y que por esa razón lo iba a realizar con “otros expertos”.