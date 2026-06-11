La “batalla cultural” que Quiroz busca dar con la megarreforma: “Aquí hay un cambio de relato”

Un nuevo concepto instaló en la discusión pública el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: la batalla cultural, respecto de la cual aseguró este miércoles que la megarreforma es parte de ese cambio, pero no lo único.

“Lo que estamos haciendo acá, y es la tarea más importante después de este proyecto de ley, es que aquí hay un cambio de relato”, dijo el secretario de Estado en entrevista con radio Duna.

En ese sentido, explicó que si bien nadie cambia una cultura con un proyecto de ley, es “parte de una serie de iniciativas de cambio de cultura que tiene que ver con la austeridad fiscal del gobierno, con pagar lo que se debe, con cumplir los horarios, con rescatar muchos aspectos del Estado que están capturados. Ese es el cambio cultural al que queremos propender”.

En la misma entrevista radial manifestó que “nosotros llevamos muchos años con un relato distinto, que dice que tenemos que tener más regulaciones, o sea, contrario a libertad de permiso; con un relato que dice que hay que tener menos retorno, o sea, con más impuestos, y además con un relato cultural de los ricos y pobres”, y aseguró que eso es lo que se pretende comenzar a modificar.

Luego este mismo tema fue abordado por Quiroz, tanto en la comisión de Hacienda del Senado, como al término de ella, en un punto de prensa.

“Nadie cambia la cultura con una reforma, con una ley, pero lo que he señalado es que el crecimiento tiene que ver con la cultura. El crecimiento y cultura no van separados, es lo que nos enseña la historia económica: que las bases del crecimiento incluyen la libertad de permiso, que es la facilidad de hacer, de emprender sin mayores restricciones, excepto las propias del orden público y también el cuidado del medioambiente, pero con certeza, sin discreción”, expresó.

Siguiendo esa línea planteó: “Ese emprendimiento tiene que tener retorno. No hay crecimiento sin que el que emprende tenga retorno, tenga utilidad y pueda disponer de ella, desde luego pagando impuestos. Pero cuando los impuestos son excesivos, la gente se va a buscar a otros lugares donde hay más retorno”.

Sin embargo, sostuvo el ministro, esas dos cosas no bastan: “Uno podría tener una economía donde hay libertad de permiso, donde hay retorno, pero donde la cultura está en contra del emprendimiento, donde permanentemente los que emprenden son denostados, donde todo el diálogo está basado en ricos y pobres, con poco énfasis en el crecimiento, y ese es el cambio de relato, el cambio cultural que se requiere también para crecer. No se va a cambiar con una ley, no se va a cambiar con una acción determinada y simple, pero sí se va a cambiar, pienso yo, y ese es el rol de los líderes políticos, de propiciar un cambio de conducta, y aquí hay varios cambios de conducta que son proclives al crecimiento”.

Y los enumeró: “El pagar las cosas a tiempo, el cumplir con todas las obligaciones, de capitán a paje, desde las grandes empresas que tienen que cumplir con los pagos de tributos, hasta el más mínimo negocio o emprendimiento. Tener también que el funcionario público no ahogue la iniciativa privada, que el Estado sea austero en sus recursos para que pueda el sector privado desarrollarse y tener más retorno y por lo tanto menos impuestos, y que entre todos contribuyamos a una cultura donde las cosas mejoren en el tiempo, nos respetemos y tengamos prosperidad y empleo”.