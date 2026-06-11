Tras el breve evento de lluvia que dejó un sistema frontal en la zona central y la Región Metropolitana, llegan un par de días fríos. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que este jueves 11, las mínimas han sido cercanas a los 0 °C.

Las máximas para esta jornada se mantendrán entre los 14 y 17 °C, con nubosidad parcial o derechamente nublado según el sector, por lo que se espera un día bastante invernal y fresco. El llamado es a abrigarse bien, especialmente durante la mañana.

El frío se quedará un par de días más, y queda la duda de si el segundo sistema frontal pronosticado para esta semana hará que vuelva algo de precipitaciones a Santiago . Esto es lo que dice el tiempo, hasta ahora.

Heladas y días frescos: el después de la lluvia en la Región Metropolitana y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Foto: ATON.

¿Vuelve la lluvia a Santiago, tras el sistema frontal?

Aunque anteriormente los meteorólogos habían hablado de un segundo sistema frontal que podría dejar precipitaciones en la Región Metropolitana, esa posibilidad ha quedado descartada hasta ahora.

El tiempo cambió y no hay probabilidad de lluvia para lo que queda de la semana en Santiago .

Sin embargo, la zona tendrá días fríos y mayormente grises durante los próximos días. Las máximas se mantendrán bajo los 20 °C, aunque irán aumentando levemente, a medida que se acerca el fin de semana.

Estas son las temperaturas mínimas y máximas hasta el domingo en cada sector de la RM , según Meteochile:

Colina

Jueves: mínima 2 °C / máxima 17 °C

Viernes: mínima 6 °C / máxima 14 °C

Sábado: mínima 7 °C / máxima 18 °C

Domingo: mínima 5 °C / máxima 20 °C

Santiago centro

Jueves: mínima 3 °C / máxima 16 °C

Viernes: mínima 7 °C / máxima 13 °C

Sábado: mínima 8 °C / máxima 17 °C

Domingo: mínima 6 °C / máxima 19 °C

Santiago norte

Jueves: mínima 2 °C / máxima 17 °C

Viernes: mínima 6 °C / máxima 14 °C

Sábado: mínima 7 °C / máxima 18 °C

Domingo: mínima 5 °C / máxima 20 °C

Santiago oriente

Jueves: mínima 2 °C / máxima 16 °C

Viernes: mínima 8 °C / máxima 13 °C

Sábado: mínima 9 °C / máxima 17 °C

Domingo: mínima 6 °C / máxima 18 °C

Santiago sur

Jueves: mínima 2 °C / máxima 15 °C

Viernes: mínima 6 °C / máxima 12 °C

Sábado: mínima 7 °C / máxima 16 °C

Domingo: mínima 5 °C / máxima 18 °C

Santiago poniente

Jueves: mínima 3 °C / máxima 16 °C

Viernes: mínima 7 °C / máxima 13 °C

Sábado: mínima 8 °C / máxima 17 °C

Domingo: mínima 6 °C / máxima 19 °C

Curacaví

Jueves: mínima 2 °C / máxima 15 °C

Viernes: mínima 7 °C / máxima 12 °C

Sábado: mínima 8 °C / máxima 16 °C

Domingo: mínima 5 °C / máxima 18 °C

Melipilla

Jueves: mínima 3 °C / máxima 14 °C

Viernes: mínima 8 °C / máxima 11 °C

Sábado: mínima 9 °C / máxima 15 °C

Domingo: mínima 6 °C / máxima 17 °C

San José de Maipo