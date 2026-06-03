¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto. Foto: ATON.

Hubo pocas precipitaciones en Chile durante el otoño de 2026. La Región Metropolitana y, en general la zona central tuvieron solo unos cuantos episodios de lluvia, y estos fueron de intensidad leve en su mayoría.

Ahora que comenzó oficialmente el invierno meteorológico, la pregunta más recurrente es: ¿cómo se comportará el tiempo durante los próximos meses de la temporada más fría del año?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) —también conocida como Meteochile— lanzó su proyección trimestral en la que estima que el invierno en Chile podría ser más lluvioso que lo habitual.

Y es que, además de que la lluvia suele llegar durante esta estación con más recurrencia, también está en la sumatoria el fenómeno El Niño que, si se desarrolla durante estos meses, podría aumentar todavía más los eventos de precipitaciones, especialmente en la zona centro y centro-sur.

Esto es lo que dice el pronóstico climático de Meteochile.

¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto. Foto: ATON.

El pronóstico para el invierno en Chile

Con junio recién iniciado y el fenómeno El Niño en el pronóstico, es posible que el invierno en Chile sea más lluvioso que lo habitual. “Las proyecciones para los próximos tres meses muestran señales interesantes para gran parte del país”, escribieron desde Meteochile.

Primero, sobre las precipitaciones, la DMC explicó que existe una mayor probabilidad de lluvia en rangos “normales o sobre lo normal” para junio, julio y agosto, desde la Región Metropolitana hasta Magallanes .

“Algunos sectores podrían registrar acumulados superiores a los habituales para la época, especialmente entre el sur de Atacama y Valparaíso, además de zonas de O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y el entorno del estrecho de Magallanes”, aseguraron.

¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto. Foto: ATON.

Sobre las temperaturas, la proyección para las distintas zonas de Chile es variada:

Zona norte y centro norte (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo): existe una mayor probabilidad de que tanto las temperaturas de la tarde (máximas) como las de la madrugada y primeras horas de la mañana (mínimas) sean más altas de lo habitual. Es decir, días más cálidos.

Zona central (entre Valparaíso y Región Metropolitana): En la costa, las temperaturas mínimas de la mañana podrían estar dentro de lo normal o algo más altas de lo habitual (amaneceres menos fríos). En sectores interiores y cordilleranos (como Santiago), las temperaturas mínimas estarían dentro o por debajo de lo normal. Es decir, mañanas más frías y mayor probabilidad de heladas.

Zona centro-sur: en algunas zonas de las regiones de O’Higgins, Maule y sectores interiores de Aysén, las temperaturas mínimas podrían estar dentro de lo normal o incluso por debajo de lo habitual para el invierno. Esto aumenta la probabilidad de mañanas muy frías y heladas . En gran parte del resto del territorio, las mínimas estarán entre rangos normales y sobre lo normal.

En la misma publicación, Meteochile advirtió que el reporte “muestra las condiciones más probables para el trimestre junio, julio, agosto, y no pronostica eventos específicos ni las condiciones del tiempo de un día en particular”.