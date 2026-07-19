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    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    El arquero de Cabo Verde, que fue sensación en el Mundial 2026, reveló sus aspiraciones de cara al próximo paso en su carrera profesional.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Vozinha habla de su futuro tras los rumores que lo vincularon a Colo Colo.

    Los rumores que ligan a Vozinha con Colo Colo siguen aumentando. Tras convertirse en una de las sensaciones del Mundial 2026 por su destacada participación defendiendo el arco de la selección de Cabo Verde, el portero africano comenzó a ser vinculado a un posible interés que surgió desde el estadio Monumental.

    Su representante, de hecho, así lo confirmo. En diálogo con El Deportivo, Adilson dos Santos aseguró que hubo contactos desde Macul para conocer sus pretensiones. “Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes. Pero ojo, que no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador”, reconoció el empresario.

    Detrás de estos llamados, el jugador manifiesta que quiere continuar en un club que le aseguren la titularidad. A sus 40 años se encuentra sin equipo y quiere vivir sus últimas temporadas como profesional en lo más alto. En ese sentido, en una conversación durante la celebración del torneo de leyendas organizado por la FIFA en el Rockefeller Center de Nueva York, el golero confesó cuáles son los próximos pasos que espera seguir en su carrera. “Quiero jugar al fútbol uno o dos años más. Quizás tres.Veré cómo reacciona mi cuerpo, pero estoy libre y estoy buscando un buen proyecto. Espero encontrar un buen equipo pronto”, confirmó.

    Vozinha enfrentando a Lionel Messi, en el partido entre Cabo Verde y Argentina en el Mundial 2026. Zhang Chen

    La negativa de un histórico

    Desde la interna del Cacique, la posible llegada del meta caboverdiano es visto con buenos ojos. “Sería un golazo, es un lujo accesible”, revelan en los pasillos de la concesionaria alba. Sin embargo, desde la mirada de un histórico de la institución, la valoración es diametralmente distinta.

    Roberto Rojas, quien fue un emblema de la portería de Colo Colo, manifestó su total rechazo ante un inminente arribo del africano. “Me parece más del lado marketing. Es lamentable que Colo Colo no mire el futuro de sus arqueros”, lanzó de entrada en diálogo con Redgol.

    Para el Cóndor, el arribo de Vozinha impediría el ascenso de otros metas con proyección en el primer equipo. “no lo digo por la calidad que mostró Vozinha en el último Mundial con 40 años. Pero me parece absurdo revolver el marketing y el rendimiento deportivo. Colo Colo debe buscar rendimiento. No sabes si dará buenos resultados a largo plazo. Es mucha edad. Será mínimo de dos (años) y eso le impide a un arquero más joven llegar. Es lamentable”, sentenció el histórico jugador.

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