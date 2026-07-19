Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio desarrollado por científicos del Instituto de Ciencias de Tokio (Japón) descubrió que los adultos mayores que disfrutaban regularmente de actividades culturales tenían edades fisiológicas significativamente más jóvenes, en comparación a aquellos que rara vez participaban .

Aquello se traduce, en esencia, en que sus cuerpos podrían funcionar más como el de una persona más joven. Y que panoramas como ir frecuentemente a museos, teatros, conciertos y cines podrían contribuir a un envejecimiento saludable.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Epidemiology & Community Health y se suman una creciente evidencia científica que ha relacionado este tipo de actividades con beneficios para la salud física y mental.

En el reciente estudio, los investigadores se centraron en la edad fisiológica, es decir, la edad funcional del cuerpo, basada en el estado de las células y órganos.

La edad fisiológica refleja el buen funcionamiento del cuerpo y puede diferir de la edad cronológica, que es el número de años vividos.

Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

Qué dice el estudio sobre las actividades culturales y sus potenciales beneficios en el envejecimiento

Los investigadores analizaron datos de 1.899 adultos que participaron en el English Longitudinal Study of Ageing, un estudio poblacional en curso con una muestra representativa de adultos de 50 años o más, residentes en Inglaterra.

Los participantes aportaron información durante rondas de encuestas realizadas entre 2004 y 2009.

Para estimar la edad fisiológica, se midió una decena de indicadores de salud física. Estos incluyeron la presión del pulso, la presión arterial diastólica, el volumen espiratorio forzado, la concentración de hemoglobina, el fibrinógeno, la hemoglobina glicosilada, el colesterol LDL, el índice de masa corporal (IMC), la fuerza de agarre y la velocidad al caminar.

Tales mediciones se combinaron para obtener una puntuación única de edad fisiológica.

Quienes participaron también informaron con qué frecuencia asistían a un cine, museo, galería de arte, teatro, concierto u ópera.

Cada actividad se puntuó en una escala de 0 (nunca) a 5 (dos veces al mes o más), lo que dio como resultado una puntuación total de participación cultural que oscilaba entre 0 y 15.

Al analizar los resultados, los investigadores vieron que las personas con mayores niveles de participación cultural tenían una edad fisiológica promedio de 66,9 años.

Por otro lado, quienes participaban en actividades de este tipo con menor frecuencia tenían una edad fisiológica promedio de 69,9 años.

En otras palabras, registraron una diferencia de aproximadamente tres años .

Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio. Foto: referencial.

También vieron que los participantes con mayor participación cultural tenían más probabilidades de ser mujeres, tener un estatus socioeconómico más alto, estar empleados y gozar de mejor salud en general.

Tras ajustar por factores como los ingresos familiares, el empleo y las enfermedades crónicas, identificaron que cada aumento de un punto en la puntuación de participación cultural se asociaba con una reducción de 0,085 años (31 días) en la edad fisiológica.

“La participación cultural es modificable y, por lo tanto, puede servir como un punto de intervención eficaz para una longevidad saludable. Cabe destacar que el impacto puede ser comparable al de la actividad física frecuente” , plantean los investigadores.

Presumen que la asociación encontrada en su estudio podría deberse a que las actividades culturales pueden fortalecer las conexiones sociales, fomentar hábitos de vida más saludables y favorecer una mejor salud mental .

Tales factores podrían contribuir a un envejecimiento fisiológico más lento, dicen los autores.

Sin embargo, precisan que su trabajo fue observacional, por lo que no puede determinar si este tipo de actividades ralentizan directamente el envejecimiento .

Sugieren que próximas investigaciones podrían determinar si fomentar una mayor participación cultural conlleva a mejoras en la salud y el envejecimiento a largo plazo.