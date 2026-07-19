SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Luis de la Fuente, los secretos del devoto y hermético maestro que comandó el título hispano

    El entrenador de 65 años fue profesor de Lionel Scaloni en Las Rozas, cuando el argentino realizó su curso para ser técnico. Curiosamente, ambos se enfrentaron en la final del Mundial, definición que tuvo al hispano como vencedor.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Luis de la Fuente, técnico de España (Xinhua/Jia Haocheng). Jia Haocheng

    Luis de la Fuente tocó el cielo. El técnico condujo a España a su segunda estrella tras vencer a Argentina en el Mundial y se sentó en la mesa chica de los técnicos de una escuela que poco a poco dejó atrás sus fracasos y triunfos morales. La selección hispana ganó su segundo Mundial y su entrenador se ubicó junto a Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

    Quién es Luis de la Fuente

    Nacido en Haro, La Rioja (1961), el técnico es hijo de Alberto de la Fuente, marino mercante y gran aficionado al fútbol y de Berta Castillo, que regentaba una mercería en la céntrica Plaza de la Paz. Sus principios están ligados a la superación, esfuerzo y sacrificio.

    También tiene una profunda devoción religiosa. Suele acudir a misa regularmente y tiene una relación especial con la Virgen de la Vega, patrona de su localidad natal. “Ya sabe que tengo muy buena relación con Dios. Así que le pido a Él, a San Fermín y a la Virgen de la Vega que nos ayuden, que estén cerca”, aseguró en una entrevista a El Periódico, hace unos años.

    El estratega construyó una carrera desde abajo. Fue futbolista del Athletic Club, Sevilla y Alavés; en una carrera en la que solo sumó minutos en la selección como juvenil. Sus mayores éxitos vendrían en el otro lado de la cancha: en el banco.

    Tras dirigir en diferentes series menores de los clubes en los que jugó, de la Fuente llegó a la Real Federación Española de Fútbol. Lo hizo luego de ver un anuncio en un periódico, que lo hizo tomar el teléfono a pesar de sus dudas: “Yo creo que él tenía el miedo de decir: me estoy quedando ya fuera del juego. Tenía miedo de desaparecer del panorama y que nadie ya pensase en él”, aseguró en una entrevista con la FIFA Eduardo Verdú, su biógrafo. El autor también lo define como alguien “muy cercano, afable, cariñoso y llano”.

    De esta manera llegó de manera previsional a la Sub 19, pasó por la Sub 21 y la 23, para comenzar a construir su legado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, complejo deportivo de España. Todo hasta que asumió el equipo absoluto tras la salida de Luis Enrique. Ahí también fue profesor de Lionel Scaloni, quien realizó su curso de entrenador en el recinto de la RFEF.

    La España de Luis de la Fuente

    Su principal mentor es Iñaki Sáez, su primer entrenador en el Athletic Club y quien lo hizo debutar en el primer equipo de los vascos (1980). También le abrió las puertas de la RFEF luego de una conversación tras su llamado después de ver el anuncio.

    Ahí comenzó un proyecto marcado por diferentes factores. Uno de ellos está relacionado a su gran conocimiento en las selecciones menores. La gran mayoría de los seleccionados de la actual Furia Roja pasaron por los equipos juveniles. Prácticamente ha visto crecer a casi toda el equipo que hoy tiene al mando y lo comprende no solo a nivel futbolístico, sino que también mental.

    Por otra parte, es reconocido por “democratizar” a la selección, concepto utilizado en España para explicar la reducción de la presencia de futbolistas del Barcelona y Real Madrid. De hecho, ningún jugador merengue fue parte de la nómina para el Mundial, algo inédito en la historia del fútbol hispano. Mientras que Marc Cucurella fue anunciado como fichaje en medio del torneo.

    En tanto, a nivel futbolístico, intentó dejar atrás la España del tiki-taka para pasar a la verticalidad: “La España de los extremos”, fue denominado su equipo cuando selló la consecución de la cuarta Eurocopa, en 2024, impulsado por Yamal y Nico Williams.

    No obstante, en un equipo que ha estado mercado por las lesiones y ha sufrido por la poca contundencia en ataque, quizás su mayor falencia en la presente Copa del Mundo, se ha reencontrado con la posesión. A través de largas distribuciones ha sido capaz de adormecer a sus rivales y manejado los encuentros, tanto en ventaja como en igualdad. Un ejemplo gráfico fue la superioridad mostrada ante Francia.

    Además, de la Fuente también ha dicho abiertamente que es un admirador de Marcelo Bielsa. En 2012, se dedicó a mirar el trabajo del rosarino en el Athletic de Bilbao. “Estuve cinco o seis meses viendo los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados. Aprendí mucho de él”, reconoció antes del partido contra Uruguay.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de EspañaSelección ArgentinaLuis de la Fuente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal

    Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura

    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    El muro rojo que resguardó el camino de España a su segunda estrella en un Mundial

    El muro rojo que resguardó el camino de España a su segunda estrella en un Mundial

    3.
    España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después

    España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después

    4.
    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    5.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    6.
    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20
    Chile

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial ante España: “Han sido mejores, esa es la verdad”
    El Deportivo

    La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial ante España: “Han sido mejores, esa es la verdad”

    La satisfacción de Luis de la Fuente: “El partido se tendría que haber acabado mucho antes”

    Golpes, descontrol y jugadores en el piso: la violenta reacción de Leandro Paredes tras la consagración de España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania
    Mundo

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino