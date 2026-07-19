Luis de la Fuente, los secretos del devoto y hermético maestro que comandó el título hispano

Luis de la Fuente tocó el cielo. El técnico condujo a España a su segunda estrella tras vencer a Argentina en el Mundial y se sentó en la mesa chica de los técnicos de una escuela que poco a poco dejó atrás sus fracasos y triunfos morales. La selección hispana ganó su segundo Mundial y su entrenador se ubicó junto a Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Quién es Luis de la Fuente

Nacido en Haro, La Rioja (1961), el técnico es hijo de Alberto de la Fuente, marino mercante y gran aficionado al fútbol y de Berta Castillo, que regentaba una mercería en la céntrica Plaza de la Paz. Sus principios están ligados a la superación, esfuerzo y sacrificio.

También tiene una profunda devoción religiosa. Suele acudir a misa regularmente y tiene una relación especial con la Virgen de la Vega, patrona de su localidad natal. “Ya sabe que tengo muy buena relación con Dios. Así que le pido a Él, a San Fermín y a la Virgen de la Vega que nos ayuden, que estén cerca”, aseguró en una entrevista a El Periódico, hace unos años.

El estratega construyó una carrera desde abajo. Fue futbolista del Athletic Club, Sevilla y Alavés; en una carrera en la que solo sumó minutos en la selección como juvenil. Sus mayores éxitos vendrían en el otro lado de la cancha: en el banco.

Tras dirigir en diferentes series menores de los clubes en los que jugó, de la Fuente llegó a la Real Federación Española de Fútbol. Lo hizo luego de ver un anuncio en un periódico, que lo hizo tomar el teléfono a pesar de sus dudas: “Yo creo que él tenía el miedo de decir: me estoy quedando ya fuera del juego. Tenía miedo de desaparecer del panorama y que nadie ya pensase en él”, aseguró en una entrevista con la FIFA Eduardo Verdú, su biógrafo. El autor también lo define como alguien “muy cercano, afable, cariñoso y llano”.

De esta manera llegó de manera previsional a la Sub 19, pasó por la Sub 21 y la 23, para comenzar a construir su legado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, complejo deportivo de España. Todo hasta que asumió el equipo absoluto tras la salida de Luis Enrique. Ahí también fue profesor de Lionel Scaloni, quien realizó su curso de entrenador en el recinto de la RFEF.

La España de Luis de la Fuente

Su principal mentor es Iñaki Sáez, su primer entrenador en el Athletic Club y quien lo hizo debutar en el primer equipo de los vascos (1980). También le abrió las puertas de la RFEF luego de una conversación tras su llamado después de ver el anuncio.

Ahí comenzó un proyecto marcado por diferentes factores. Uno de ellos está relacionado a su gran conocimiento en las selecciones menores. La gran mayoría de los seleccionados de la actual Furia Roja pasaron por los equipos juveniles. Prácticamente ha visto crecer a casi toda el equipo que hoy tiene al mando y lo comprende no solo a nivel futbolístico, sino que también mental.

Por otra parte, es reconocido por “democratizar” a la selección, concepto utilizado en España para explicar la reducción de la presencia de futbolistas del Barcelona y Real Madrid. De hecho, ningún jugador merengue fue parte de la nómina para el Mundial, algo inédito en la historia del fútbol hispano. Mientras que Marc Cucurella fue anunciado como fichaje en medio del torneo.

En tanto, a nivel futbolístico, intentó dejar atrás la España del tiki-taka para pasar a la verticalidad: “La España de los extremos”, fue denominado su equipo cuando selló la consecución de la cuarta Eurocopa, en 2024, impulsado por Yamal y Nico Williams.

No obstante, en un equipo que ha estado mercado por las lesiones y ha sufrido por la poca contundencia en ataque, quizás su mayor falencia en la presente Copa del Mundo, se ha reencontrado con la posesión. A través de largas distribuciones ha sido capaz de adormecer a sus rivales y manejado los encuentros, tanto en ventaja como en igualdad. Un ejemplo gráfico fue la superioridad mostrada ante Francia.

Además, de la Fuente también ha dicho abiertamente que es un admirador de Marcelo Bielsa. En 2012, se dedicó a mirar el trabajo del rosarino en el Athletic de Bilbao. “Estuve cinco o seis meses viendo los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados. Aprendí mucho de él”, reconoció antes del partido contra Uruguay.