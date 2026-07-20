Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

Deben estar en terreno. Esa fue la instrucción que dio el Presidente José Antonio Kast a sus ministros la semana pasada, de cara al sistema frontal que se avecinaba que estalló este fin de semana. La emergencia climática afectó duramente a las regiones de Atacama y Coquimbo. De hecho, el Mandatario decretó estado de excepción constitucional por catástrofe en la primera de ellas y en parte de la segunda.

Sin embargo, por distintas razones, hubo secretarios de Estado que no estuvieron desplegados durante el fin de semana.

Uno de los grandes ausentes en la emergencia que movilizó a las autoridades para enfrentar el peor frente de mal tiempo de las últimas tres décadas fue el ministro de Defensa, Fernando Barros.

Hace siete días, el jefe de la Defensa partió su semana junto al Presidente José Antonio Kast, y los los subsecretarios de Defensa, Rodrigo Álvarez, y de Fuerzas Armadas (FF.AA.), Christian Bolívar en una reunión de trabajo en La Moneda.

En esa cita se abordó el estado actual de las FF.AA. y otros asuntos vinculados a la cartera. A esa fecha ya estaba anunciado que se venía un frente de mal tiempo que causaría estragos en distintas regiones del país. Sin embargo, pese a toda la preparación que hubo en el gobierno para enfrentar la emergencia, antes de que partieran las lluvias, Barros y Álvarez se fueron del país. Ambos se subieron a un avión y viajaron rumbo a Hawaii, Estados Unidos. Antes de dejar el país, Barros tuvo un encuentro con el EMCO para coordinar el acuartelamiento.

El ministro Barros y el subsecretario Álvarez participaron del ejercicio internacional Rim of the Pacific (Rimpac) 2026, en el que estaba participando la Armada de Chile con la dotación de la fragata FF-05 “Almirante Cochrane”.

El Rimpac es un ejercicio bienal que reunió a 31 naciones en las cercanías de Hawaii entre el 24 de junio hasta el 31 de julio. Hasta allá llegaron representantes de distintos países para armar una fuerza multinacional compuesta por cerca de 40 buques de superficie, cinco submarinos, 140 aeronaves y más de 25.000 efectivos.

La ausencia de Barros -quien fue subrogado por Bolívar- en la emergencia no fue bien vista y generó cuestionamientos en el mundo político, sobre todo por el hecho de estar junto al subsecretario Álvarez, quien pudo haber asistido solo en representación del secretario de Estado. De hecho, la situación despertó críticas de la oposición, como la del senador Iván Flores (DC). “Está en algo que tiene que ver con su tarea, pero en un momento crítico, la pega principal está aquí”, dijo el senador el fin de semana.

Si bien Barros volvió, tal como estaba previsto, este lunes, hasta este domingo su ausencia seguía causando ruido debido a la presión que existía para decretar estado de excepción en la región de Coquimbo. Más aún cuando en las emergencias son las FF.AA. las que se despliegan para ayudar a los afectados.

Pese a las críticas, el gobierno defendió a Barros y le bajó el perfil al hecho de haber estado en Hawaii para los días más complejos del temporal. “El estado funciona institucionalmente, hay compromisos asumidos con anterioridad. La ausencia del ministro no significa inacción de esa cartera”, dijo el biministro del Interior y de la Segegob Claudio Alvarado (UDI).

Barros también se defendió e hizo énfasis en la relevancia del Rimpac y en el hecho de que el ministerio tiene un equipo que funcionó durante todos estos días. “Estábamos en materias propias de la cartera, no andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones”, aseguró Barros.

La actividad en Hawaii, dicen desde el gobierno, era un compromiso de mucho tiempo y que estaba vinculados también a las relaciones internacionales con EEUU, razón por la que sostuvo encuentros de trabajo con las autoridades locales.

Campos en Cataluña

Las razones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, para ausentarse de la emergencia son distintas. Según informaron desde la cartera a este medio, él solicitó días administrativos al comienzo del gobierno del Presidente Kast.

Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Los pidió por un motivo especial para él. El martes de la semana pasada, Sofía Campos, hija del histórico militante del Partido Radical, dio a luz. El nieto del ministro fue llamado Gorka. Para conocerlo, él viajó el jueves a Barcelona, España.

Como ministro subrogante, asumió el subsecretario Francesco Venezian, quien se ha encargado de monitorear la emergencia que afecta duramente al sector agrícola. A partir de la semana pasada, él visitó las comunas de Curicó, Molina, Sagrada Familia, Valparaíso, Rodelillo, Quillota, Melipilla, Litueche, Marchigüe, Placilla, Petorca y Chincolco.

De acuerdo a información del ministerio, se contempla que Campos retome sus funciones este martes.

García sin actividades

El viernes de la semana pasada, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, participó del Senapred junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Sin embargo, luego de eso, no tuvo actividades ligadas a la emergencia durante el fin de semana. En contraste, el ministro Alvarado -como él, encargado de una cartera política- acompañó al Presidente Kast al responso del cabo primero Marcos Cosme, en Temuco, y encabezó la mesa técnica para la evaluación del sistema frontal.

Desde el ministerio, eso sí, aseguran que García permaneció en coordinación con el delegado Codina durante el fin de semana.

Chomali en modo telemático

Esta mañana, la ministra de Salud, May Chomali, partió a Coquimbo. Lo hizo para coordinar la alerta sanitaria en la zona, a raíz de la emergencia.

Se trata de su paso al frente, de manera presencial, dentro de esta crisis. Durante el fin de semana, aunque la ministra permaneció activa, no estuvo en terreno como sí lo estuvieron los subsecretarios: Julio Montt (Redes Asistenciales) y Alejandra Pizarro (Salud Pública).

Montt, entre otras actividades, encabezó, junto al ministro (s) Bolívar, el envío del Hospital Modular de Campaña del Ejército hacia la región de Coquimbo, para apoyar al hospital provincial de Ovalle. Pizarro, en tanto, estuvo desplegada en Atacama

El sábado, de todas formas, Chomali encabezó -de forma telemática- el Cogrid sectorial, destinado a evaluar y coordinar acciones frente a los temporales. Además, durante la emergencia, se contactó personalmente con autoridades locales de las zonas afectadas, como con los alcaldes de Quilpué, Villa Alemana, Monte Patria, Coquimbo y Ovalle.

El viernes de la semana pasada, Montt asumió como ministro subrogante por el día. Según informan desde el ministerio, eso se debió a que Chomali tuvo que ir al sur del país para realizar trámites a raíz de un robo en su casa.

06/07/2026 - MAY PAULINA CHOMALI, MINSTRA DE SALUD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Rodríguez a cargo

En el Ministerio de Educación las explicaciones por la ausencia de la ministra María Paz Arzola en terreno apuntan a que el jefe de servicio y que, por tanto, tiene el nexo directo con los establecimientos educacionales, es el subsecretario de Educación Daniel Rodríguez, quien ha estado liderando el despliegue en terreno. En la cartera, además, reseñan que con los colegios cerrados de jueves a domingo poco se podía hacer fuera del Mineduc.

24 JUNIO 2026 MINISTRA DE EDUCACION, MARIA PAZ ARZOLA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Más allá de algunas salidas puntuales (el viernes estuvo recorriendo el INBA con la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro y visitó un albergue), la ministra Arzola más se ha dedicado a la coordinación puertas adentro, participando, por ejemplo, de un Cogrid exclusivo de educación.

La Tercera consultó a los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Ciencias sobre las actividades de los ministros durante el fin de semana. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Desde el último de ellos, sin embargo, informan que la ministra Ximena Lincolao va en camino a Coquimbo para apoyar la conectividad con antenas Starlink, además de llevar agua, colaciones y libros del programa Explora para niños.