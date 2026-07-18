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    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta

    Después de 96 años, la definición de la Copa del Mundo será cien por ciento hispanoparlante. La Roja europea y la Albiceleste protagonizarán una final inédita. El futbolista más cotizado de los españoles, Lamine Yamal, vale el doble que el más caro de los argentinos, Julián Álvarez.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    España vs. Argentina: radiografía a la final que paralizará el planeta.

    La final del Mundial 2026 se habla en castellano. El duelo entre España y Argentina, que se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, será la primera definición hispanoparlante de una Copa del Mundo en 96 años. Hay que retroceder a la final de 1930 entre argentinos y uruguayos, en la versión inicial de la máxima cita del fútbol, para encontrar esta característica en el partido que paraliza al planeta. Será la segunda estrella de los ibéricos, o bien el tetracampeonato de los transandinos.

    Hasta que se jugará la Finalíssima, aquel encuentro entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América que estaba programado para marzo, a disputarse en Qatar, pero que se canceló a raíz de la escalada de la guerra en Medio Oriente. Cuatro meses después, los elencos de Luis De la Fuente y Lionel Scaloni se encontrarán por la corona más grande de todas. A todo esto, la del domingo será la primera final del mundo entre los monarcas vigentes de la UEFA y la CONMEBOL.

    En un fútbol donde cada vez más predomina lo físico y el concepto de intensidad se hace clave a la hora de la estrategia, llegaron al partido definitorio dos elencos que gustan del manejo del balón y de la elaboración como herramienta ofensiva. La posesión es un pilar basal del fútbol que practica España, que superó un par de obstáculos en el epílogo (Portugal, en octavos de final, y Bélgica, en cuartos), para luego exhibir lo mejor de su repertorio ante Francia, en semifinales, y sacar del camino al candidato de la mayoría.

    Pero si hay un equipo que sabe ganar al filo del reloj es Argentina: fue al alargue ante Cabo Verde, lo dio vuelta in extremis y con polémica ante Egipto, superó a Suiza también en la prórroga (con uno más), y sumó otra remontada a su cuenta en un historiado choque con Inglaterra, por factores que exceden lo deportivo. Así quedó manifestado con el lienzo que mostraron algunos jugadores transandinos tras el duelo, con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

    Valorización y clubes

    Desmenuzando los detalles de los finalistas de la Copa del Mundo, se encuentra una primera diferencia respecto a la valorización de las plantillas. Según los datos de Transfermarkt, España está avaluada en 1.220 millones de euros (1.400 millones de dólares), siendo la tercera selección más cara del Mundial ’26. Solo es superada por otros semifinalistas: Francia, con 1.520 millones de euros (más de US$ 1.700 millones), e Inglaterra, con 1.360 millones (US$ 1.500 millones, aproximadamente). Por contraparte, Argentina exhibe una valorización de 807,5 millones de euros (US$ 920 millones).

    El futbolista más costoso de la final es Lamine Yamal. El virtuoso extremo del Barcelona, quien aspira a su primera Copa del Mundo a los 19 años (los cumplió el pasado lunes 13 de julio), está cotizado en nada menos que 200 millones de euros (US$ 230 millones). Ocho de los 26 futbolistas de los ibéricos superan los 50 millones de euros de valor de mercado. Yamal vale el doble del futbolista argentino más valorizado: Julián Álvarez.

    El formado en River Plate, todavía jugador del Atlético de Madrid (aunque manifestó su deseo de salir de los colchoneros), tiene un valor de mercado de 100 millones de euros (cerca de US$ 115 millones). Quien le sigue es Enzo Fernández, del Chelsea, con 90 millones de la moneda europea (US$ 102 millones). Solo cinco de los 26 convocados del campeón vigente superan los 50 millones de euros de valorización.

    Lamine Yamal. Foto: Xinhua News Agency. Wang Kaiyan

    ¿Qué clubes dominan en las nóminas? En el caso de España, hay una clara hegemonía del Barcelona. Son ocho los futbolistas azulgranas: Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí. Después le sigue el Atlético de Madrid, con cuatro: Marc Pubill, Marcos Llorente, Alex Baena y el recién fichado Alejandro Grimaldo. ¿Y el Real Madrid? Al inicio del Mundial no contaba con ningún citado, sin embargo el panorama cambió en medio del torneo por el fichaje de Marc Cucurella. Ocho de los 26 militan fuera de España: siete en la Premier League y uno en la Ligue 1 (Fabián Ruiz, del PSG).

    Respecto a Argentina, domina un equipo español. El Atlético aporta seis futbolistas a la Albiceleste: Juan Musso, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nahuel Molina. Luego aparecen, con dos jugadores, el Olympique de Marsella (Gerónimo Rulli y Facundo Medina), Tottenham (Cristian Romero y Marcos Senesi), Inter Miami (Lionel Messi y Rodrigo De Paul) y River Plate (Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi).

    España y su estilo

    “Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial, que es un lujo y que es solo para los elegidos. Y tiene uno que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos todo esto, hace tres, casi cuatro años atrás, fue con una idea. Y esta idea... pues, hemos sido fieles a ella y eso nos ha traído hasta aquí”, emitió Luis De la Fuente luego de la clasificación española a la definición por el título. Luego de un arranque que dejó muchas dudas, por el empate sin goles con Cabo Verde, donde no pudo dar con el marco pese a registrar 811 pases, fue tomando forma a medida que pasó el torneo.

    Reforzar convicciones y mantener la forma ha sido importante para apuntalar la confianza de los ibéricos. Es el segundo equipo con mayor cantidad de pases en el Mundial: 4592 (solo superado por Argentina), con el 91% de precisión, según datos de la FIFA. En esta variante del juego, la labor de Rodri resulta fundamental. El mediocentro del Manchester City es quien tiene más pases en el torneo, 694, con el 93% de eficacia. Además, el heredero de Sergio Busquets cuenta con el 94% de acierto en las rupturas de líneas. O sea, cuando intenta filtrar pases, casi siempre lo hace con éxito.

    España ha convertido 13 goles luego de 42 remates entre los tres palos. En total, el equipo hispano registra 120 tiros totales, siendo el que más ha probado hacia el arco rival, junto a Francia. No obstante, esta España que siempre intenta atacar al rival desde el control de la pelota también sabe defender. Solo tiene un gol en contra. Las seis porterías en cero de Unai Simón son un reflejo de la fortaleza defensiva que también exhibe el conjunto.

    “Es de las cosas más importantes en el mundo del fútbol tener la portería a cero, pues te ayuda muchísimo. A lo mejor había un poco de run run (murmullo) que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas: llevamos un gol recibido y estamos en una final”, declaró Pau Cubarsí, uno de los mejores zagueros de la Copa. Según los registros de la FIFA, España recupera el balón en 80,66 segundos. Además, es el tercero con mayor distancia recorrida, con un total de 799.55 kms.

    Selección argentina. Foto: Xinhua. Xiao Yijiu

    Argentina, sobre la hora

    Con 100% de rendimiento. Así llega la selección argentina a la final del domingo. Luego de un camino relativamente cómodo en la fase grupal, empezó a tener complicaciones en las fases de eliminación directa, pese a que recién en semifinales debió encontrarse con un rival top 10 del ranking FIFA. Más allá de las polémicas arbitrales y del supuesto “favoritismo” hacia el plantel que tiene a Lionel Messi como rostro ancla, lo concreto es que los transandinos llegaron a su tercera final en las últimas cuatro ediciones del certamen (2014, 2022 y 2026).

    El monarca de Qatar ’22 es la selección más goleadora con 19 aciertos, de los cuales ocho corresponden a anotaciones de la Pulga, en 46 remates entre los tres palos. Por lo tanto, cuenta con una eficacia del 41,3%. En total, registra 113 remates, de los cuales 65 fueron dentro del área. Pero donde sobresale la Albiceleste dice relación con su reacción en los epílogos de los partidos. El combinado del país vecino anotó ocho veces entre el minuto 76 y el 90, la mayor cantidad de un equipo en este periodo en una edición del Mundial, junto con Alemania en 1954.

    Así lo explicó Lionel Scaloni, tras remontar ante los ingleses: “El equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea. Sientes que hay una aspiradora en el arco que te llama al gol. Y a partir del gol de ellos fue una demostración que resume todo lo que nosotros queremos para el fútbol. El fútbol no es solo la táctica, la estrategia y jugar lindo. El fútbol es todo lo que se resumió en esos 40 minutos. Y cuando hicimos el 2-1 había que atrincherarse y lo hicimos también al final. Es una demostración de todo lo que nos enseñan que es el fútbol cuando somos chiquitos”.

    A diferencia de la fortaleza defensiva española, los argentinos tienen siete goles en contra. En las rondas de eliminación directa, nunca logró mantener su arco en cero. Los datos que entrega la FIFA también desnudan una particular paradoja. Por un lado, demora 106,41 segundos en recuperar el balón, siendo el elenco que toma más tiempo en esto. Además, cuenta con una velocidad media de 5,6 km/h. Pero, por contraparte, es la selección que suma más distancia recorrida: 813 kilómetros.

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