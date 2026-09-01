La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

Vozinha tuvo un debut triunfal en Colo Colo. El arquero de la selección de Cabo Verde fue titular en la victoria 3-0 sobre Unión Española, con la que el conjunto dirigido por Fernando Ortiz ganó el grupo E de la Copa Chile. Más allá del resultado, la estelaridad del portero tuvo una incidencia directa en una de las condiciones presentes en su contrato con el Cacique, de la que no existía demasiada claridad. Hasta ahora.

El meta de 40 años tiene una cláusula que contempla la renovación automática de su vínculo, por 12 meses más. Para que eso se cumpla, tiene que disputar, al menos, la mitad de los minutos jugados por los albos este semestre. Eso sí, según información de El Deportivo, el mecanismo tiene una condición que establece el momento desde el cual se empiezan a contabilizar sus minutos: recién después del tercer partido desde la firma del contrato.

Es decir, los primeros tres encuentros de Colo Colo -ya con el caboverdiano en Chile- no serán considerados para determinar si el arquero alcanza el porcentaje requerido. Recién a partir del miércoles pasado se inició el período que será tomado en cuenta para establecer si cumple o no con la condición de extensión. El arquero puso la rúbrica el lunes 3 de agosto y, desde entonces, el Cacique enfrentó a Unión La Calera, O’Higgins y Universidad de Chile. En el Superclásico fue a la banca.

La particularidad explica también el manejo que tuvo el club con la incorporación del jugador. Vozinha llegó a Colo Colo después de su participación en el Mundial 2026 con Cabo Verde, torneo en el que fue figura. El arquero necesitaba ponerse a punto físicamente antes de competir por la titularidad. Esa situación había sido considerada desde su llegada, por lo que se contempló un período de adaptación y preparación antes de su estreno. Una marcha blanca.

La condición establece un porcentaje y no una cantidad fija de partidos. Mientras más minutos sume el equipo, considerando las fases que avance en la Copa Chile, por ejemplo, mayor será también el número de minutos que deberá acumular el arquero para alcanzar la mitad exigida. Sin embargo, si el protagonismo de Vozinha se centra en la Copa Chile, puede ser mejor para el cuerpo técnico.

El cálculo más optimista en Pedreros es alcanzar la final del certamen. Si Colo Colo llega a la definición por el título, completaría 19 partidos desde que se inició el conteo para Vozinha (1710 minutos). Es decir, si el guardameta suma todos los de la Copa Chile asegura 720 minutos (42%). Eso significaría que le bastaría aparecer en dos partidos de la Liga de Primera (180′) para, eventualmente, alcanzar 900 minutos y llegar al 53% del total. Con eso, su vínculo en Macul se extendería, automáticamente, hasta fines de 2027.

Fernando Ortiz explicó hace algunas semanas que Vozinha se había llevado bien con el plantel, pero que todavía necesitaba tiempo para estar en condiciones de competir. “A pesar de estar un tiempo inactivo, he visto trabajar muy bien a Josimar, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso. Ojalá que pueda seguir trabajando de la misma manera y pueda competir a la par de sus compañeros lo más pronto posible”, señalaba el entrenador.

Vozinha en su presentación. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La cláusula de salida espejo entre Vozinha y Colo Colo

Si Vozinha hubiese jugado durante los primeros tres encuentros luego de su firma, estos minutos no se habrían contabilizado, ya que su registro sí o sí recién partía el miércoles pasado. Por el contrario, si no ingresaba frente a los hispanos, habría iniciado este período contable con cero minutos disputados.

En cambio, al jugar la semana pasada ante Unión, comenzó a acumular minutos desde el primer partido que considera la cláusula de renovación. Eso sí, al no jugar nada ante Audax Italiano, por ahora mantiene justo el 50% que necesita para renovar por 12 meses más en el Cacique.

Ahora bien, que Vozinha no alcance a jugar la mitad de los minutos no quiere decir que tenga que irse obligatoriamente de Pedreros a fin de año. De igual forma puede renovar, si tanto él como Blanco y Negro lo estiman conveniente. En la actualidad, el arquero de Cabo Verde gana un sueldo mensual de US$ 47 mil.

También puede darse otra situación: que Vozinha o Colo Colo quieran romper anticipadamente el contrato por equis motivo. En ese caso, existe una cláusula de salida espejo que ambas partes pueden activar con el pago de US$ 600 mil, si es que desean tomar rumbos diferentes mientras aún los une el contrato.

El acuerdo se produce en el marco de una llegada que Colo Colo concretó después del Mundial, y que se transformó en uno de los fichajes más mediáticos del planeta. Vozinha fue propuesto al club por el argentino Luciano Duthu, quien se contactó con Daniel Morón cuando el cuadro albo buscaba un arquero.

El intermediario reveló a El Deportivo que la primera conversación con Morón se produjo cuando Vozinha todavía se encontraba disputando el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Según contó, el gerente deportivo de Colo Colo recibió con sorpresa la posibilidad de contratar al arquero caboverdiano, pero luego consultó internamente la alternativa con Jaime Pizarro y Aníbal Mosa.

La llegada a Chile se demoró más de lo inicialmente previsto. El trámite de la visa de trabajo, compromisos personales y asuntos relacionados con su salida de Cabo Verde retrasaron el viaje. Vozinha fue anunciado por Colo Colo antes de su llegada al país y arribó ocho días después de que el club comunicara oficialmente su incorporación.

En su primera conferencia, realizada el 4 de agosto, el arquero aseguró que había recibido otras propuestas, pero que nunca dudó de su decisión de incorporarse a Colo Colo. “Fui muy bien recibido. Me sentí en casa desde el primer momento. Todos los compañeros fueron muy buenos conmigo y estoy agradecido por todo eso. Espero mostrar que soy una persona del grupo y que puedo ayudar a crecer al equipo y ser cada día mejor”, dijo. Luego tuvo una presentación multitudinaria en el estadio Monumental.