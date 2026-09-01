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    Paulina Vodanovic cuestiona agenda del Gobierno en Seguridad: “Lo que ha quedado revelado es un nivel de improvisación inaudito”

    En la misma línea, la senadora cuestionó la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción señalando que "las soluciones tienen que buscarse al amparo de nuestra Constitución, no fuera de ella".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Claudio Cavalieri

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno acusando un “nivel de improvisación inaudito”.

    En conversación con Radio Infinita, es que la senadora cuestionó “¿Había o no había plan en materia de seguridad?" y añadiendo que “Yo creo que lo que ha quedado revelado es un nivel de improvisación inaudito. Cuando se pensaba que este era el tema con el que el Gobierno llegaba con ciertas claridades, vemos que no había ninguna claridad, que hay una improvisación”.

    “Incluso Pedro Araya ha señalado que cree que esto lo metieron a la inteligencia artificial, que hicieron un copiar y pegar y que esa es la reforma constitucional, porque toman parte de la ley italiana mezclado con temas de otras legislaciones que no tienen que ver con la nuestra por lo demás”, añadió.

    Asimismo cuestionó la reforma constitucional, señalando que “lo que no se negocia son el sistema institucional, los límites al poder, inventar un estado que no tiene control, porque eso no es solamente cambiar la Constitución, es cambiar los fines de una Constitución”.

    Es así como expresó que “las soluciones tienen que buscarse al amparo de nuestra Constitución, no fuera de ella”.

    De igual forma, cuestionó la falta de diálogo que ha existido por parte del Gobierno, señalando que “fíjese que nosotros hasta el día de hoy no tenemos una conversación con el Gobierno o con el Ministro Arrau”.

    “Anuncian una reforma un día lunes que el Presidente firma y muestra un papel que se demora una semana en ingresar al Congreso. O sea, estuvimos una semana hablando sobre trascendidos, filtraciones, chats, documentos borradores, que después finalmente no son los documentos que se presentan. Hay una falta de seriedad impresionante en esto”, expresó.

    Asimismo, respecto a la conversación que sostuvo con el ministro García Ruminot, Vodanovic señaló que “yo fui a decirle dos cosas al Ministro. Uno, que estimaba que tiene que retirarse el proyecto, porque el proyecto no es susceptible de arreglo”.

    “Es como un auto, cuando el auto tiene pérdida total ya no se arregla. Esto tiene pérdida total, está bollado por todos lados, no tiene ningún sentido continuar e insistir en algo que no tiene viabilidad técnica ni política”, añadió.

    A la vez, mencionó que le pidió que se diera urgencia a ciertos proyectos enfocados en Seguridad, como en temas carcelarios.

    Finalmente la senadora señaló que “llevamos 15 días hablando por la prensa, yo espero que el Gobierno tome con seriedad este tema, cite una reunión como corresponde y converse, y no sigan inventando fórmulas fallidas de tramitación, porque en todo el tiempo que llevamos tramitando así, ya habríamos sacado una ley”.

    Participación de Kast en el Foro Madrid

    En la ocasión, Vodanovic también cuestionó la participación de José Antonio Kast en el Foro Madrid, apuntando que los cuestionamientos no provienen sólo de la izquierda.

    “Esto no es un ataque político ni de la izquierda. No, esto es algo que se llama sensatez”, mencionó apuntando que “Él renunció al Partido Republicano porque dijo que era el presidente todos los chilenos. Pero va a un foro de amigos donde las únicas personas que firmaron esa carta de Madrid en Chile fueron él y Vanessa Kaiser”.

    Asimismo, descartó que exista un símil con encuentros que tuvo Gabriel Boric con mandatarios de izquierda apuntando que “invitar presidentes de la República a actos oficiales no es lo mismo que invitar activistas políticos de la ultra derecha”.

    En la misma línea, respecto al encuentro que sostendría Kast con el presidente argentino, Javier Milei, la senadora señaló que “yo esperaría carácter, esperaría firmeza del presidente de la República y que defienda los derechos del país”.

    “Aquí se requiere una conducta específica, directa de Defensa de la Soberanía, de apoyo a nuestras instituciones, un plan de, digamos, de afianzar la presencia territorial en la zona austral, recursos para la Armada de Chile”, agregó, enfatizando que “el Gobierno en esto y los partidos políticos, los parlamentarios, no podemos estar en dos posiciones”.

    Es así como finalmente apuntó que “yo he visto bastante impericias. No habíamos visto que un canciller fuera tan dubitativo en los temas. Lo que ha pasado con el embajador de Israel es impresionante”.

    Más sobre:Paulina VodanovicPartido SocialistaSeguridadGobierno

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