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    Ministro Arrau identifica ocho comunas críticas en seguridad donde “los indicadores ha costado más revertirlos”

    El ministro de Seguridad detalló que una de las comunas corresponde a Cerro Navia, donde una menor resultó baleada durante la jornada del lunes.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dio a conocer durante la mañana de este martes que se han identificado ocho comunas críticas, donde “los indicadores ha costado más revertirlo”.

    Durante una actividad de copamiento policial en Conchalí, la autoridad explicó que la clasificación no considera únicamente la ocurrencia de homicidios, sino también otros delitos violentos y antecedentes utilizados para determinar dónde concentrar los esfuerzos policiales.

    “Tenemos identificadas ocho comunas críticas, en cuanto a que los indicadores ha costado más revertirlo”, sostuvo Arrau, apuntando que una de las comunas corresponde a la de Cerro Navia, donde una menor de cinco años resultó baleada mientras jugaba en una plaza.

    Es así como señaló que “todas esas comunas tienen medidas especiales, que no se pueden anunciar por la prensa, evidentemente, pero son comunas que le estamos poniendo un punto focal, esas comunas, precisamente fue el tema de debate y trabajo en el comité policial del día lunes con todas las policías, porque nos preocupa, nos preocupa enormemente lo que está pasando ahí”.

    En la ocasión, Arrau además calificó como terrible el hecho, apuntando que “no podemos normalizar las balaceras, los autos baleados, los menores que son baleados o son víctimas de cualquier tipo de delito”.

    Reforma de Seguridad

    El ministro también abordó la reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo estado de excepción señalando que “estamos trabajando con parlamentarios para acotar eso de manera bien precisa para darle tranquilidad a la población”.

    Es así como apuntó que “esto se va a ver en el debate parlamentario, donde habrán observaciones, habrán indicaciones, y esperemos que salga fortalecida y que, bueno, se logren los votos para que esto sea ley”.

    Finalmente apuntó que “yo creo que va a terminar en un estado más acotado en cuanto a los días, a los mecanismos de control y ciertas facultades que hay ahí van a tener un control o va a estar más acotado a lo que ahí había para dar tranquilidad precisamente de que esta herramienta siempre se pueda usar de buena manera”.

    Copamiento en Conchalí

    Respecto a la situación en la comuna de Conchalí, el ministro apuntó que “Conchalí tiene buenos indicadores en cuanto a disminución de robos por sorpresa, también un 17% menos de robos con violencia, menos 40% de robos de vehículos, pero siempre hay mucho que hacer. Siempre la gente pide más que a Carabineros,y por eso estamos acá viendo qué otras cosas se pudieran hacer”,

    Por su parte, el gerente de Seguridad de Metro, José Miguel Abarca, destacó que el copamiento policial es fundamental para mejorar la percepción de seguridad de los pasajeros.

    “El copamiento es una estrategia fundamental para nosotros, especialmente por la percepción que tiene la estación”, señaló, añadiendo que “la gente al ver la presencia policial se siente segura”.

    Más sobre:SeguridadPolicialCopamientoMartín Arrau

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