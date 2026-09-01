Fiscalía Centro Norte decidirá si abre una investigación por denuncia contra Cerimedo y posible vínculo a campañas chilenas

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó este martes que durante la presente jornada la Fiscalía Metropolitana Centro Norte será la que reciba los antecedentes para decidir si investigar o no la denuncia contra Fernando Cerimedo y su posible asociación con campañas políticas chilenas.

Y es que el asesor argentino, quién se encuentra en prisión preventiva en Bolivia por presunto femicidio, se le ha asociado con diversos representantes del actual Ejecutivo y con el uso de bots a favor de la campaña presidencial de José Antonio Kast .

Esta situación le elevó al Ministerio Público el diputado socialista Juan Santana, quien busca que se indaguen eventuales delitos informáticos y si estas cuentas falsas tuvieron participación en campañas de Chile.

La denuncia penal espera que también se indaguen posibles delitos de amenazas, difusión de datos personales y la eventual coordinación de personas para cometer ilícitos.

Consultado sobre este asunto en radio ADN, el fiscal nacional explicó que les corresponde “remitir los antecedentes a una fiscalía regional, para que esa fiscalía regional, en el marco de sus atribuciones, decida si los hechos que se denuncian son constitutivos de delito o ameritan que se abra una investigación”.

“ Hoy recibimos esos antecedentes. Los vamos a remitir, durante el día de hoy, a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte , para que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, en el marco de sus atribuciones, decida, en principio, si esos hechos no son de plano, con su simple lectura, no constitutivos de delito, o si procede a abrir una investigación”, añadió Valencia.

En ese sentido, el fiscal nacional detalló que existe el antecedente de la investigación por el uso de bots contra la campaña de Evelyn Matthei, que llevó a cabo la Fiscalía de Valparaíso.

PEDRO RODRIGUEZ

Por el momento, desde la oposición han llevado una serie de iniciativas sobre el tema. Mientras se espera que se vote próximamente en el Congreso la conformación de una comisión especial investigadora (CEI) sobre el tema, también los diputados Luis Cuello (PC) y Santana llevaron los antecedentes a Contraloría.

Mientras tanto, desde el oficialismo han rechazado los vínculos con el asesor argentino. De hecho, el Presidente José Antonio Kast también descartó que hubiera colaborado en su campaña en una entrevista con radio Cooperativa.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, afirmó el presidente.