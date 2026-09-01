Subtel ordena bloquear sitios de apuestas en línea, pero todas las partes piden regularizar esta actividad

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ofició a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR para que bloqueen el acceso a 42 sitios de apuestas en línea. Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast apelaron a la medida para dar cumplimiento a los recientes fallos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago en la materia.

“Esta acción deriva del recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones, tras confirmarse que dichas plataformas operan al margen de la regulación vigente”, recordó la Subtel.

Esta es la segunda vez que se solicita el bloqueo de un listado de sitios web de plataformas de apuestas en línea. La primera fue a 12 sitios y ahora se aplica a sitios espejos, un link distinto al original pero que redirecciona al sitio web original llamado a bloquear en un inicio.

En detalle, a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) recurridas se les solicitó que bloquearan un listado de 42 URLs remitido por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), instruyendo su bloqueo mediante el mecanismo DNS dentro de un plazo máximo de 48 horas contado desde la respectiva notificación.

“Dada la naturaleza dinámica de estas plataformas, el procedimiento se aplicará sucesivamente respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados por la SCJ, contemplándose asimismo la corrección de eventuales errores de identificación o afectaciones de servicios lícitos”, alertaron de la Subtel de cara a que se sumen más solicitudes de bloqueos.

La Subtel también destacó que, “de acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones ratificó el uso del bloqueo por Sistema de Nombres de Dominio (DNS) por ser la alternativa idónea que resguarda la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios, actúa con proporcionalidad y previene el sobrebloqueo involuntario de servicios lícitos”.

Sobre el rol de las empresas llamadas a bloquear los sitios, la Subtel explicó que estas “deberán acreditar el cumplimiento de los bloqueos directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el apercibimiento establecido por dicho tribunal, y remitir copia a Subtel indicando la fecha y hora exacta de su ejecución”.

“Como Subtel estamos dando estricto cumplimiento a los dictámenes de la justicia y al marco regulatorio, desplegando una solución técnica eficiente y coordinada que resguarda la seguridad digital de las personas. Con este oficio, exigimos a las empresas de telecomunicaciones actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”, destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

Por su lado, Felipe Dalgalarrando, presidente del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, valoró el anuncio y comentó que “vamos a seguir estando disponibles para aportar todos los antecedentes que sean necesarios para el cumplimiento efectivo del fallo”.

Postura de los sitios de apuesta

Desde la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) estimaron que la acción de la Subtel no correspondía.

“La resolución informada hoy excede por mucho la orden expresa de la Corte de Apelaciones de Santiago del pasado 7 de agosto, al incorporar al bloqueo dominios y operadores que no formaron parte del recurso de protección original ni se encuentran comprendidos en la sentencia”, dijo la agrupación.

La agrupación reconoce la facultad de bloquear los sitios espejo, pero también comenta que “si bien el procedimiento permite identificar nuevos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados, esta facultad se limita a los sitios ‘espejo’ de los 12 incluidos en el fallo. Extender este mecanismo a operadores distintos plantea serios reparos”.

APAL también interpeló al gobierno y al Congreso para resolver el futuro de estas plataformas vía ley y no solo con medidas administrativas, donde recordó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) abrió un proceso para que no estando regularizadas puedan pagar IVA en Chile.

“Le corresponde al Ejecutivo y al poder legislativo impulsar con urgencia la tramitación del proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea y definir en esa instancia una regulación completa para la industria, que no puede ser definida por decisiones administrativas”, dijo la agrupación.

Casinos valoran la medida, pero piden más

Por su parte, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) valoró la medida de la solicitud de bloqueo, pero dijo que es “una solución parcial”.

“Vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada y coherente del Estado frente a las apuestas online, ya que la señal que da hoy la Subtel no se condice con la del SII que les habilitó un mecanismo para que estas mismas paguen IVA”, dijo la ACCJ.

“Podremos seguir viendo publicidad de estas plataformas pese a que la actividad sigue sin contar con una regulación sectorial, además, sus operadores no están sometidos a los mismos estándares de fiscalización y control que rigen para la industria regulada”, agregó.

En esa línea, la ACCJ también pidió definiciones vía una ley y no por medidas administrativas.

“Chile necesita avanzar en una regulación integral que establezca reglas claras de autorización, fiscalización y sanción, corrija las asimetrías existentes y entregue certeza respecto de las condiciones bajo las cuales podrá operar esta actividad”, comentó el gremio.

Listado de los 42 sitios a bloquear