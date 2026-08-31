Internacionalización del peso chileno en marcha: aumenta el uso por parte de extranjeros y vienen más medidas

Una de las iniciativas que desde hace años ha estado promoviendo el Banco Central (BC) es el uso del peso chileno en transacciones transfronterizas, lo que se conoce como “internacionalización del peso chileno”.

Desde el BC explican que “la internacionalización del peso busca facilitar el uso de esta moneda por parte de no residentes en operaciones vinculadas con Chile y su acceso a los mercados financieros locales. No supone buscar que el peso se convierta en una moneda de uso internacional”.

En ese sentido, el instituto emisor recuerda que “ha impulsado durante años distintas iniciativas orientadas a facilitar el uso del peso chileno en operaciones transfronterizas y el acceso de no residentes a los mercados financieros locales”.

El primer paso concreto en lo más reciente, para seguir avanzando en esa dirección, ocurrió en 2020, cuando el BC dictó una normativa para autorizar la realización de ciertas operaciones con no residentes denominadas en pesos chilenos, entre ellas, la apertura y tenencia de cuentas corrientes bancarias en pesos por parte de personas no domiciliadas o residentes en Chile. Esto empezó a operar en 2021.

Posteriormente, se han ido eliminando otras restricciones que existían en la materia. Por ejemplo, en 2021 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) flexibilizó algunos requisitos para la apertura de cuentas corrientes por parte de no residentes, incluyendo mecanismos que facilitaron su apertura sin RUT en determinados casos. Luego, en 2025, el SII hizo ajustes y aclaraciones en materia tributaria que podrían haber contribuido adicionalmente a una mayor utilización de estas cuentas.

Respecto de si se ha visto un mayor uso del peso chileno por parte de extranjeros, el BC comenta que “hemos observado que algunos bancos han reportado un aumento en el uso de cuentas corrientes en pesos chilenos por parte de no residentes durante los últimos años; una mayor participación de extranjeros en el mercado cambiario local, y un incremento en la tenencia de bonos locales”.

Sin embargo, aclara que “no es posible atribuir estos comportamientos a un único factor, ya que probablemente responde a una combinación de elementos regulatorios, operativos y de mercado. La secuencia de medidas adoptadas por distintas autoridades en los últimos años ha contribuido a facilitar el uso del peso chileno en operaciones transfronterizas y a una mayor accesibilidad de extranjeros a los mercados financieros locales”.

Cuentas corrientes al alza

Lo cierto es que desde que los reguladores comenzaron a tomar cartas en este asunto, se ha visto un efecto concreto. Desde 2021 en adelante ha ocurrido un incremento en los montos registrados en las cuentas corrientes de bancos del exterior, en moneda chilena no reajustable, que reporta la CMF para la industria bancaria local.

Antes de esa fecha, todos los años se registraba un monto promedio mensual en este tipo de cuentas que variaba entre $1.000 millones y $5 mil millones. En 2020 ya el monto promedio mensual subió a $40 mil millones, en 2023 fueron $73 mil millones, para 2024 alcanzaron los $79 mil millones mensuales promedio, y en 2025 fueron $88 mil millones. Incluso, en el primer semestre de este año el promedio mensual es mucho mayor, llegando a $143 mil millones.

Gran parte de ello, casi todo, es explicado por el Banco de Chile, que ha sido la entidad más activa en el último tiempo en ofrecer este tipo de cuentas corrientes en moneda nacional para actores del exterior. “En Banco de Chile hemos observado un creciente interés de inversionistas internacionales por participar en el mercado local, lo que requiere contar con soluciones financieras que faciliten tanto la administración de sus recursos como el cumplimiento de sus obligaciones operativas y regulatorias”, señala el banco.

El Chile detalla que, “en este contexto, ponemos a disposición de nuestros clientes una robusta oferta de servicios de cash management y custodia, que les permite realizar y recibir pagos en moneda local de manera eficiente, segura y alineada con los estándares regulatorios vigentes. Asimismo, complementamos esta propuesta con capacidades operativas y de soporte que contribuyen a facilitar el cumplimiento de los requerimientos normativos, tanto en Chile como en los países de origen de los inversionistas”.

Asimismo, afirman que su “objetivo es contribuir al desarrollo del mercado de capitales chileno, facilitando la participación de inversionistas globales a través de soluciones integrales que combinan alcance local, capacidades tecnológicas y conocimiento especializado”.

Por su parte, el gerente mesa sales de Bci, Francisco Fernández, sostiene que “la internacionalización del peso chileno es un proceso que se viene construyendo hace varios años, pero que hoy está entrando en una etapa distinta. Los avances regulatorios recientes han reducido fricciones y dado mayor certeza a los actores internacionales, y eso ya se está traduciendo en una mayor apertura de cuentas en pesos de bancos no residentes y como consecuencia, una oferta creciente de productos financieros denominados en nuestra moneda para empresas”.

Fernández agrega que “lo relevante es lo que esto puede significar para el mercado financiero chileno. Que más actores internacionales puedan operar directamente en pesos amplía el mercado, aumenta la competencia y puede generar mayor profundidad y liquidez para nuestra moneda. También permite integrar de manera más directa a Chile con los mercados financieros internacionales y ampliar las alternativas disponibles para empresas e inversionistas”.

Lo que viene

Aunque hay avances, distintos actores de la industria bancaria, al igual que los expertos, enfatizan que aún se puede hacer más para eliminar ciertas barreras que siguen existiendo en el mercado local para dar mayor dinamismo al uso del peso chileno en transacciones transfronterizas.

Sin ir más lejos, en la reforma al mercado de capitales que está preparando el gobierno, una de las propuestas implicaría cambios en materia tributaria para fomentar de mejor manera la internacionalización del peso chileno.

En paralelo, el BC también tiene en mente avanzar en algunos asuntos que podrían ayudar en esa dirección: “El proceso de internacionalización de una moneda depende de múltiples factores, incluyendo el desarrollo de los mercados financieros locales, las necesidades de los participantes, los costos operativos y la demanda efectiva por utilizar dicha moneda en transacciones internacionales. Si bien el BC está permanentemente evaluando posibles mejoras dentro de su ámbito de competencias, los estándares operativos del mercado local (convenciones, horarios, ciclos de liquidación, entre otras) pueden continuar su estandarización con los mercados internacionales, lo podría facilitaría el uso del peso por parte de nuevos agentes”.

El instituto emisor añade que, “conforme continúa el avance del proceso de internacionalización del peso e integración financiera internacional, será crecientemente relevante contar con infraestructuras que permitan compensar y facilitar la liquidación de operaciones transfronterizas entre instituciones ubicadas en distintas jurisdicciones. En años previos, el BC ha promovido cambios regulatorios para una eventual incorporación a CLS y continuará monitoreando la evolución de este proceso para determinar la conveniencia de seguir avanzando en este frente”.

El gerente mesa sales de Bci señala que “es un proceso gradual y todavía tiene espacio para desarrollarse, pero la dirección es clara. A medida que aumente el uso del peso chileno, también evolucionarán las soluciones financieras y la infraestructura necesaria para atender esos flujos. Para la banca local esto implica competir en un mercado más abierto, pero también es una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades y conectar de mejor manera a Chile con los mercados globales”.