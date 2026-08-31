CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

08/06/2018 FACHADA CMF Foto: Mario Téllez / La Tercera COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO - DETALLE - SEDE - FACHADA - LOGO

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó ayer el “Documento de Política sobre Modernización del Mercado Financiero”, donde presentó un conjunto de propuestas para mejorar el desarrollo del mercado financiero chileno. El informe es fruto de una serie de propuestas recogidas por la CMF en 2024 y 2025 a través de un proceso en el que participó la industria, la academia y la ciudadanía.

Las iniciativas distinguen aquellas propuestas que la CMF evalúa impulsar como parte de su agenda regulatoria de corto plazo y aquellas que requieren una evaluación de mayor extensión.

Como diagnóstico se destaca que “las condiciones bajo las cuales opera el mercado financiero han cambiado profundamente durante los últimos años, con avances relevantes en términos de la digitalización de los servicios financieros, sumado a la creciente integración internacional de los mercados y la aparición de nuevos actores y modelos de negocio”, resumió la CMF en un comunicado.

Entre las propuestas a implementar está el perfeccionamiento del marco regulatorio para facilitar la utilización de modelos internos para la medición del riesgo de crédito en la banca, tanto para provisiones como para activos ponderados por riesgo. “El proceso considera inicialmente a las carteras de vivienda, consumo y pequeñas empresas, donde la normativa ya exige metodologías internas para provisiones”, sostiene el documento.

08.05.2026 Catherine Tornel | Presidenta de la CMF Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

También está el fortalecimiento de los tiempos de respuesta, trazabilidad y gestión de trámites de la CMF “mediante la revisión y simplificación de procesos, el mayor uso de herramientas digitales y la incorporación de mecanismos que permitan conocer el estado de avance de las solicitudes y sus plazos estimados de tramitación”, añade.

El plan incluye también el acceso público a criterios interpretativos y fortalecimiento del diálogo regulatorio. “Continuar mejorando las herramientas de acceso a la normativa de la CMF mediante el desarrollo de un buscador más robusto en su sitio web, con funcionalidades que permitan consultar las disposiciones por materia, industria, vigencia, palabras clave y relaciones entre normas”, destaca la CMF, entre otros.

También suma establecer una mesa técnica público-privada con el objeto de analizar las brechas regulatorias asociadas con la tokenización de activos financieros y elaborar una hoja de ruta para su desarrollo en Chile, y la eliminación de títulos físicos en emisiones desmaterializadas.

Asimismo, la CMF apuntará a desarrollar mecanismos que permitan simplificar y digitalizar el registro de modificaciones estandarizadas en líneas de bonos, mediante procesos automatizados que reduzcan tiempos de tramitación y cargas administrativas para emisores y regulador.

Además de accesibilidad internacional de la información pública de la CMF, el documento incluye avanzar en estudios sobre el impacto de la Tasa Máxima Convencional en el financiamiento de empresas de menor tamaño y sobre ahorro e inclusión financiera infantil, entre otros.