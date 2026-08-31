SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

    Entre las ideas a implementar están la modernización de los modelos de medición de riesgo de crédito en la banca y el fortalecimiento de los tiempos de respuesta, la trazabilidad y la gestión de trámites de la Comisión para el Mercado Financiero.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    08/06/2018 FACHADA CMF Foto: Mario Téllez / La Tercera COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO - DETALLE - SEDE - FACHADA - LOGO MARIO TELLEZ

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó ayer el “Documento de Política sobre Modernización del Mercado Financiero”, donde presentó un conjunto de propuestas para mejorar el desarrollo del mercado financiero chileno. El informe es fruto de una serie de propuestas recogidas por la CMF en 2024 y 2025 a través de un proceso en el que participó la industria, la academia y la ciudadanía.

    Las iniciativas distinguen aquellas propuestas que la CMF evalúa impulsar como parte de su agenda regulatoria de corto plazo y aquellas que requieren una evaluación de mayor extensión.

    Como diagnóstico se destaca que “las condiciones bajo las cuales opera el mercado financiero han cambiado profundamente durante los últimos años, con avances relevantes en términos de la digitalización de los servicios financieros, sumado a la creciente integración internacional de los mercados y la aparición de nuevos actores y modelos de negocio”, resumió la CMF en un comunicado.

    Entre las propuestas a implementar está el perfeccionamiento del marco regulatorio para facilitar la utilización de modelos internos para la medición del riesgo de crédito en la banca, tanto para provisiones como para activos ponderados por riesgo. “El proceso considera inicialmente a las carteras de vivienda, consumo y pequeñas empresas, donde la normativa ya exige metodologías internas para provisiones”, sostiene el documento.

    08.05.2026 Catherine Tornel | Presidenta de la CMF Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    También está el fortalecimiento de los tiempos de respuesta, trazabilidad y gestión de trámites de la CMF “mediante la revisión y simplificación de procesos, el mayor uso de herramientas digitales y la incorporación de mecanismos que permitan conocer el estado de avance de las solicitudes y sus plazos estimados de tramitación”, añade.

    El plan incluye también el acceso público a criterios interpretativos y fortalecimiento del diálogo regulatorio. “Continuar mejorando las herramientas de acceso a la normativa de la CMF mediante el desarrollo de un buscador más robusto en su sitio web, con funcionalidades que permitan consultar las disposiciones por materia, industria, vigencia, palabras clave y relaciones entre normas”, destaca la CMF, entre otros.

    También suma establecer una mesa técnica público-privada con el objeto de analizar las brechas regulatorias asociadas con la tokenización de activos financieros y elaborar una hoja de ruta para su desarrollo en Chile, y la eliminación de títulos físicos en emisiones desmaterializadas.

    Asimismo, la CMF apuntará a desarrollar mecanismos que permitan simplificar y digitalizar el registro de modificaciones estandarizadas en líneas de bonos, mediante procesos automatizados que reduzcan tiempos de tramitación y cargas administrativas para emisores y regulador.

    Además de accesibilidad internacional de la información pública de la CMF, el documento incluye avanzar en estudios sobre el impacto de la Tasa Máxima Convencional en el financiamiento de empresas de menor tamaño y sobre ahorro e inclusión financiera infantil, entre otros.

    Más sobre:cmfmercado financieroriesgo de créditomedidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “República de Lemuria”: detienen a conductor que presentó documentación de país ficticio durante fiscalización en Lampa

    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

    Diputados UDI piden a Kast desplegar las FF.AA. en la frontera sur ante nuevas rutas del narcotráfico

    Diputados opositores reúnen firmas para crear comisión investigadora por caso Cerimedo y esperan que se vote esta semana

    Aprueban idea de legislar ley antibarricadas 2.0 tras discusión inmediata dispuesta por el gobierno

    Lo más leído

    1.
    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    2.
    Ingresos fiscales registran su mayor alza en el año gracias a tributación minera y gasto público se contrae en julio

    Ingresos fiscales registran su mayor alza en el año gracias a tributación minera y gasto público se contrae en julio

    3.
    El más grande aprobado en Los Lagos: Colbún recibe visto bueno a proyecto eólico por más de US$ 500 millones

    El más grande aprobado en Los Lagos: Colbún recibe visto bueno a proyecto eólico por más de US$ 500 millones

    4.
    Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

    Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

    5.
    Expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para 2027 por efecto de la megarreforma

    Expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para 2027 por efecto de la megarreforma

    6.
    Internacionalización del peso chileno en marcha: aumenta el uso por parte de extranjeros y vienen más medidas

    Internacionalización del peso chileno en marcha: aumenta el uso por parte de extranjeros y vienen más medidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto con el RUT

    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto con el RUT

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    “República de Lemuria”: detienen a conductor que presentó documentación de país ficticio durante fiscalización en Lampa
    Chile

    “República de Lemuria”: detienen a conductor que presentó documentación de país ficticio durante fiscalización en Lampa

    Diputados UDI piden a Kast desplegar las FF.AA. en la frontera sur ante nuevas rutas del narcotráfico

    Diputados opositores reúnen firmas para crear comisión investigadora por caso Cerimedo y esperan que se vote esta semana

    Retail mediano reorienta estrategia de créditos hacia clientes menos riesgosos
    Negocios

    Retail mediano reorienta estrategia de créditos hacia clientes menos riesgosos

    Shinkansen y su apuesta por lanzar el Pix chileno: “No queremos un proyecto donde esté restringido quiénes se sientan en la mesa”

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”
    El Deportivo

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”

    Nueva noche inspirada de Zampedri y Gómez sentencia: la UC alcanza a la U en la lucha del Chile 2 con un triunfo ante O’Higgins

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen
    Cultura y entretención

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas
    Mundo

    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

    Trump promete atacar duramente a Irán tras las primeras agresiones en un mes

    Dan Driscoll renuncia a la Secretaría del Ejército de EE.UU. tras meses de tensiones con Pete Hegseth

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe
    Paula

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?