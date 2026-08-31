El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak

Los precios del petróleo anotan un fuerte salto este lunes luego de que fuerzas estadounidenses atacaran dos lanzacohetes iraníes en la isla de Larak, en un episodio que marca el regreso al combate directo entre Washington y Teherán.

El contrato de referencia internacional Brent avanza 3,47% y opera en US$ 90,92 por barril hacia las, según datos de TradingView, tras marcar un máximo de US$ 91,52 en la jornada.

El WTI de referencia para Estados Unidos se transa en US$ 86,63 el barril, con un alza cercana a 3,82%.

El capitán de navío Tim Hawkins, vocero del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), confirmó la operación en una declaración: “Puedo confirmar que hoy más temprano fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”.

De acuerdo a información que reproduce CNBC, el vocero agregó que se observó a efectivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica preparándose para lanzar cohetes con minas marinas hacia el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el ataque del domingo es el primero contra posiciones iraníes que Estados Unidos reconoce públicamente desde fines de julio.

La Guardia Revolucionaria afirmó que la ofensiva sobre Larak dejó soldados iraníes muertos y heridos, y sostuvo que respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania.

En paralelo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió sus amenazas militares a la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán, al advertir en una publicación en Truth Social la noche del domingo que el enclave “va a volar en pedazos”.

El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, ruta clave para los envíos mundiales de energía, se ha visto seriamente interrumpido por el conflicto en Medio Oriente, que ya entra en su sexto mes.

“Cuanto más persistan la incertidumbre geopolítica y las interrupciones en el suministro, más ajustado se vuelve el mercado, lo que mantiene la presión alcista sobre el crudo”, afirma Nikos Tzabouras de Tradu en una nota que reproduce Reuters.

Sin embargo, añade que Estados Unidos podría tener un interés limitado en una acción militar más amplia, dado su cambio de enfoque hacia medidas económicas contra Teherán y sus aliados.