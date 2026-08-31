Secretario de Minería de Argentina y un tratado minero con Chile que no operaba desde 1999: “La minería argentina estaba dormida”

El pasado jueves, se reunió en Santiago la comisión binacional que conforman autoridades de Chile y Argentina para la administración del Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito en diciembre de 1997 y que no había tenido mayor movimiento desde su creación hace casi 30 años.

Hace un mes y medio, en Buenos Aires, los gobiernos de José Antonio Kast y Javier Milei reactivaron este acuerdo con el fin de movilizar inversiones en aquellos proyectos mineros cuyos yacimientos se encuentran en la frontera entre ambos países.

En el encuentro de la semana pasada, la Comisión Administradora del Tratado aprobó tres protocolos para viabilizar la operación de las iniciativas llamadas Vicuña, NexoAndino y Filo Sur.

Vicuña es un distrito binacional de cobre, oro y plata que combina los depósitos Filo del Sol, ubicado en la frontera de Chile y Argentina, y Jose María, situado íntegramente en Argentina, que son operados por Vicuña Corp, un joint venture en partes iguales entre la canadiense Lundin y la australiana BHP.

NexoAndino corresponde a dos prospectos mineros de cobre, Los Helados por el lado chileno y Lunahuasi por el argentino, que están muy próximos entre sí y que pertenecen a Lundin. y Filo Sur es una iniciativa de exploración situado al sur de Filo del Sol y que desarrolla la empresa Mogotes Metals.

Por el lado argentino, quien suscribió los documentos, fue el secretario de Minería de ese país, Luis Lucero, máxima autoridad sectorial, quien explica, en simple, que el tratado “es una coordinación de las dos legislaciones y de las dos autoridades de los dos países”. Y por tanto, no genera una legislación supranacional, es decir que esté por sobre las leyes locales de cada país. Y cada proyecto debe solicitar un protocolo especial para hacer aplicable el tratado de manera individual.

¿Por qué el tratado no se había reactivado desde que se firmó en 1997?

-Solo Dios lo sabe. A ver, yo le puedo dar opiniones personales. ¿Por qué? Porque la minería chilena podía no precisarlo y porque la minería argentina estaba dormida. Entonces, al estar la minería argentina dormida y Chile arreglarse solo, el tratado nadie lo precisaba. Es una cuestión práctica.

En términos prácticos, ¿cómo opera el tratado?

-El límite, para los efectos administrativos, se corre hacia el este y el oeste, y así la gente y los bienes pueden moverse libremente dentro del territorio demarcado, que opera como un espacio de Schengen de la Unión Europea.

¿Y estos protocolos?

-Estos protocolos son proyecto por proyecto. El proyecto le pide a la Comisión Administradora: yo necesitaría esta facilitación.

¿Beneficioso para Chile?

Chile ya cuenta con una industria minera consolidada y Argentina recién está empezando. ¿Cuál podría ser el beneficio para Chile de este tratado y de que se desarrollen estos proyectos en Argentina que están en su fase inicial?

-A ver, hay dos situaciones. Una situación fáctica: es cuando un yacimiento determinado está enteramente de un lado de la frontera. Le voy a poner un ejemplo concreto, con nombre y apellido: Pachón, es un proyecto cuyo yacimiento está enteramente del lado argentino. Los Azules está enteramente del lado argentino. Pero hay otros casos minoritarios, como el viejo Pascua Lama, y como hoy Vicuña, en Filo del Sol concretamente, en que se sabe que una fracción del yacimiento cruza la frontera. Esa es la situación más marcadamente apropiada para ser beneficiada por el tratado. Donde realmente el tratado tiene mucho sentido es en estas situaciones en que el yacimiento desconoce la frontera y cruza de Chile para Argentina, o viceversa.

Y en concreto, serviría, por ejemplo, para hacer caminos o ductos que crucen el límite...

-Empezando por decir dónde va a tributar el mineral que sale del lado chileno y del lado argentino, y muchas otras cosas, pero ahí es donde se nota en lo que beneficia al proyecto.

Pero se lo pregunto por el beneficio económico que le podría generar a Chile. Por ejemplo, sacar el cobre por puertos chilenos.

-Bueno, yo te pongo un ejemplo: hay insumos que es muy difícil que lleguen a algunos proyectos chilenos desde Chile y es mucho más fácil que lleguen de Argentina. Chile compra principalmente la cal en Argentina. Entonces, para que la cal argentina llegue al proyecto de Chile, ¿por dónde llega si no hay una facilitación fronteriza? Llega, pero por un camino infinitamente más largo y a un precio infinitamente más caro.

¿Y al revés? ¿Insumos que a los proyectos argentinos le interesen?

-Y sí, eventualmente al revés.

Hace poco se dio una discusión interna en Argentina respecto a la posibilidad de sacar el cobre de algunos proyectos por la provincia de Santa Fe. ¿No sería más conveniente sacarlo por Chile?

-Se está olvidando de algo. Esas decisiones son empresarias. Y el gobierno argentino no se va a meter en las decisiones empresarias.

Son decisiones empresariales que finalmente se deciden por lo económico. Por eso la pregunta, ¿por qué le conviene a Chile este tratado?

-No sé, yo soy argentino, pregúntale a tus funcionarios.

¿Es el gobierno chileno o argentino el que ha querido reactivar este tratado?

-Ha habido tanto interés en ellos como en nosotros de sentarnos a reactivar el protocolo. Porque nos lo piden los empresarios.

Ahora, los problemas diplomáticos que se han generado entre Chile y Argentina últimamente. Son problemas que generan tensiones y que obviamente podrían...

-Me estás sacando de la minería y no lo vas a lograr. No. Yo soy secretario de Minería, respetuoso de las jurisdicciones y competencias de otros ministerios. Integro el Ministerio de Economía, no el de Relaciones Exteriores. Y esos son temas de Relaciones Exteriores.