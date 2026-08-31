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    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    La herramienta, denominada CardiOmicScore, utiliza inteligencia artificial y fue desarrollada por científicos de la Universidad de Hong Kong. Según sus creadores, con un solo análisis de sangre, puede predecir con precisión el riesgo futuro de seis enfermedades cardiovasculares.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos de la Universidad de Hong Kong ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que podría ayudar a predecir problemas cardiovasculares graves, muchos años antes de que aparezcan los síntomas.

    Los investigadores del Departamento de Farmacología y Farmacia de la Facultad de Medicina LKS de dicha institución denominaron al sistema como CardiOmicScore.

    Según aseguran, con un solo análisis de sangre, puede predecir con precisión el riesgo futuro de seis enfermedades cardiovasculares: enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica y tromboembolismo venoso.

    Junto con ello, afirman, puede proporcionar señales de alerta temprana hasta 15 años antes de la aparición clínica.

    Los autores, quienes publicaron sus hallazgos en la revista Nature Communications, explican que, en las evaluaciones de salud rutinarias, los médicos suelen evaluar el riesgo cardiovascular basándose en la edad, la presión arterial, el tabaquismo y otros indicadores convencionales.

    Sin embargo, sostienen, estas medidas a menudo no logran detectar cambios biológicos sutiles y tempranos antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente, lo que provoca que muchos pacientes pierdan la oportunidad óptima para la intervención preventiva.

    Bajo esa premisa, se propusieron desarrollar una herramienta con la capacidad de descifrar el estado actual de una persona y proporcionar alertas tempranas y precisas sobre la potencial aparición de enfermedades cardiovasculares.

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio. Foto: Universidad de Hong Kong.

    Qué se sabe del examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación

    Para desarrollar CardiOmicScore, el equipo aplicó técnicas de aprendizaje profundo para integrar datos multiómicos, incluyendo genómica (campo que estudia el genoma completo de los seres vivos), metabolómica (el estudio de los metabolitos) y proteómica (el estudio a gran escala de las proteínas).

    La investigación se basó en datos poblacionales del UK Biobank, un estudio longitudinal con unos 500.000 voluntarios de Reino Unido, y analizó 2.920 proteínas circulantes y 168 metabolitos medidos en muestras de sangre.

    De acuerdo a los autores, estas señales moleculares actúan como “registradores en tiempo real” del organismo, y reflejan con precisión cambios sutiles en el sistema inmunitario, el metabolismo y la salud vascular.

    El autor del estudio y profesor de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong, Zhang Qingpeng, explicó a través de un comunicado: “Los genes determinan nuestro punto de partida, definen nuestro riesgo basal de salud. No obstante, las proteínas y los metabolitos reflejan nuestra salud física actual”.

    “Nuestra herramienta de IA está diseñada para decodificar estas complejas señales moleculares, lo que permite a médicos y pacientes identificar riesgos mucho antes, lo que potencialmente puede cambiar la trayectoria de la enfermedad mediante modificaciones oportunas del estilo de vida y la prevención temprana”.

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio. Foto: referencial.

    Según los autores, los resultados del estudio mostraron que CardiOmicScore transforma mediciones multiómicas complejas en puntuaciones de riesgo personalizadas, con un rendimiento predictivo sustancialmente mejorado en comparación a las puntuaciones de riesgo poligénico convencionales.

    Aseguran que, al combinarse con información clínica como la edad y el sexo, el modelo mejoró significativamente la precisión de la predicción de riesgo de seis enfermedades cardiovasculares comunes e, incluso, puede detectar un riesgo elevado hasta 15 años antes de que aparezcan los síntomas.

    Los investigadores presumen que, en el futuro, una pequeña muestra de sangre podría ser suficiente para generar un perfil de riesgo cardiovascular completo para múltiples enfermedades.

    En este sentido, el profesor Zhang Qingpeng agregó: “Nuestro objetivo es aprovechar la tecnología para identificar y prevenir enfermedades antes de que se desarrollen”.

    “Al pasar de un tratamiento reactivo a una predicción e intervención proactivas en la gestión de la salud, buscamos generar un impacto duradero tanto en la salud pública como en la atención individual de los pacientes”.

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