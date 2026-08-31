SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    Ale se enfrentará al alemán Yannick Hanfmann y el chillanejo jugará con el belga Alexander Blockx, en la primera ronda en Flushing Meadows.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Se acabó la espera en Estados Unidos. Este fin de semana arranca el US Open, torneo que contará con dos chilenos en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (28°) y Tomás Barrios (144°). En el caso de Jano, la raqueta nacional mejor posicionada, el último Grand Slam del año lo encuentra en semanas de altibajos, algo que espera dejar atrás para aprovechar los pocos puntos que defiende y dar un salto en el ranking ATP sobre el final de esta temporada.

    A finales de julio, Tabilo mostró un buen nivel en Washington, en donde obtuvo triunfos sobre Tallon Griekspoor, Térence Atmane y al estadounidense Ben Shelton. Se quedó en las puertas de la final al caer contra el joven talento español Rafael Jódar por 7-6(6), 4-6 y 4-6. Sin embargo, después de esa buena semana, quedó eliminado rápidamente en su debut en Montreal y en la segunda ronda de Cincinnati, otra vez con Jódar.

    A pesar de estos altibajos, el nacido en Canadá confía en que podrá mostrar su mejor tenis en Flushing Meadows: “Me siento bastante bien jugando en los entrenamientos. Llegamos acá una semana adelantados para poder adaptarnos bien. Me siento confiado y motivado. Hemos tenido un buen año, ojalá terminarlo de la mejor forma en el último Grand Slam del año”, dijo a CNN Chile y Clay Magazine.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    “Quiero tomarlo partido a partido, no pensar mucho, no tener tantos objetivos en la cabeza. Solo jugar bien, confiado, tranquilo y tratar de ganar el primer partido”, añadió.

    Su rival y lo que está en juego

    En las últimas horas el sorteo arrojó que el oponente de Ale en la primera ronda del US Open será el alemán Yannick Hanfmann (54°). El historial entre ambos indica que se enfrentaron en tres ocasiones, en las que en dos salió victorioso el chileno y en una el europeo.

    Este será un partido clave para Tabilo, ya que tiene a la mano la posibilidad de superar los 10 puntos que defiende de la edición 2025. Cabe recordar que el año pasado enfrentó en primera ronda nada menos que a Alexander Zverev, con quien cayó en tres sets por parciales de 2-6, 6(4)-7 y 4-6 a favor del alemán.

    De avanzar y ganar más de un partido, Tabilo subirá en el ranking ATP. Y el ejercicio no es imposible, ya que en la segunda ronda del torneo que se disputa en Nueva York se medirá al ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y un jugador de la qualy. En el papel, son oponentes con los que tiene buenas chances de vencer. Y si llega a la tercera ronda, ahí la jerarquía del rival cambiaría bastante, ya que asoma por ese lado del cuatro Alexander Zverev, una vez más.

    No obstante, si alcanza ese mencionado duelo ante Sascha, se embolsaría un cheque suculento con US$ 290.000 y superaría su mejor actuación, la que ocurrió en 2022 cuando perdió en segunda ronda.

    Barrios y un oponente duro

    Quien tuvo un sorteo algo más difícil fue Tomás Barrios, que jugará contra belga Alexander Blockx (32°). Esta será la primera vez que ambos tenistas se vean las caras por un torneo ATP.

    Foto: Mariano García/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    A diferencia de Tabilo, no será el duelo inicial del chillanejo en el US Open, ya que esta semana jugó los tres partidos de la qualy, en donde derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (155°), al argentino Genaro Alberto Olivieri (222°) y al español Daniel Rincón (208°) para meterse en el cuadro principal del último Grand Slam del año.

    De hecho, se trata de la primera vez en su carrera que Barrios alcanza el main draw del US Open, replicando lo hecho en ediciones anteriores de Wimbledon y el Abierto de Australia. Por ahora, Roland Garros es su única deuda.

    Ante el belga Blockx será su debut en el cuadro principal en Flushing Meadows. Esto ya le permitió sumar diez unidades en la clasificación ATP. Hoy figura en el puesto 134° del ranking live y podría continuar con su ascenso en caso de seguir avanzando en el major. No obstante, independiente del resultado, el chillanejo, al igual que Tabilo, se aseguró un monto de $US 140 mil. En caso de avanzar a la segunda ronda, la cifra asciende a $US 190 mil.

    Si se estrena con un triunfo y avanza de ronda, se enfrentaría al vencedor del duelo entre el chino Juncheng Shang (228°) y el argentino Marco Trungelliti (83°).

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloUS OpenTomás BarriosPolideportivoATP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta por vientos

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena

    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”

    Lo más leído

    1.
    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    2.
    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    3.
    Chile sufre una dolorosa derrota ante República Dominicana por las Eliminatorias para el Mundial de Básquetbol

    Chile sufre una dolorosa derrota ante República Dominicana por las Eliminatorias para el Mundial de Básquetbol

    4.
    Nueva noche inspirada de Zampedri y Gómez sentencia: la UC alcanza a la U en la lucha del Chile 2 con un triunfo ante O’Higgins

    Nueva noche inspirada de Zampedri y Gómez sentencia: la UC alcanza a la U en la lucha del Chile 2 con un triunfo ante O’Higgins

    5.
    Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”

    Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”

    6.
    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta por vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta por vientos

    Así funciona la red de Metro este lunes 1 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003
    Negocios

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    Expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para 2027 por efecto de la megarreforma

    Shinkansen y su apuesta por lanzar el Pix chileno: “No queremos un proyecto donde esté restringido quiénes se sientan en la mesa”

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia
    Tendencias

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Qué edad tienen los jugadores que gastan más en videojuegos, según un estudio

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”
    El Deportivo

    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”

    Nueva noche inspirada de Zampedri y Gómez sentencia: la UC alcanza a la U en la lucha del Chile 2 con un triunfo ante O’Higgins

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena
    Cultura y entretención

    ¿Napoleón en Chile? El audaz plan de Lord Cochrane para rescatarlo de Santa Elena

    Declaran culpable a “Keffe D” por el asesinato de Tupac Shakur casi 30 años después del crimen

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”
    Mundo

    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”

    Nepal eleva a cerca de mil los muertos por las inundaciones en la frontera con China, que deja unos 3.900 desaparecidos

    Trump abre la puerta a revisar postura de EE.UU. sobre la soberanía de las islas Malvinas

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe
    Paula

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?