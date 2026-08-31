Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

Se acabó la espera en Estados Unidos. Este fin de semana arranca el US Open, torneo que contará con dos chilenos en el cuadro principal: Alejandro Tabilo (28°) y Tomás Barrios (144°). En el caso de Jano, la raqueta nacional mejor posicionada, el último Grand Slam del año lo encuentra en semanas de altibajos, algo que espera dejar atrás para aprovechar los pocos puntos que defiende y dar un salto en el ranking ATP sobre el final de esta temporada.

A finales de julio, Tabilo mostró un buen nivel en Washington, en donde obtuvo triunfos sobre Tallon Griekspoor, Térence Atmane y al estadounidense Ben Shelton. Se quedó en las puertas de la final al caer contra el joven talento español Rafael Jódar por 7-6(6), 4-6 y 4-6. Sin embargo, después de esa buena semana, quedó eliminado rápidamente en su debut en Montreal y en la segunda ronda de Cincinnati, otra vez con Jódar.

A pesar de estos altibajos, el nacido en Canadá confía en que podrá mostrar su mejor tenis en Flushing Meadows: “Me siento bastante bien jugando en los entrenamientos. Llegamos acá una semana adelantados para poder adaptarnos bien. Me siento confiado y motivado. Hemos tenido un buen año, ojalá terminarlo de la mejor forma en el último Grand Slam del año”, dijo a CNN Chile y Clay Magazine.

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“Quiero tomarlo partido a partido, no pensar mucho, no tener tantos objetivos en la cabeza. Solo jugar bien, confiado, tranquilo y tratar de ganar el primer partido”, añadió.

Su rival y lo que está en juego

En las últimas horas el sorteo arrojó que el oponente de Ale en la primera ronda del US Open será el alemán Yannick Hanfmann (54°). El historial entre ambos indica que se enfrentaron en tres ocasiones, en las que en dos salió victorioso el chileno y en una el europeo.

Este será un partido clave para Tabilo, ya que tiene a la mano la posibilidad de superar los 10 puntos que defiende de la edición 2025. Cabe recordar que el año pasado enfrentó en primera ronda nada menos que a Alexander Zverev, con quien cayó en tres sets por parciales de 2-6, 6(4)-7 y 4-6 a favor del alemán.

De avanzar y ganar más de un partido, Tabilo subirá en el ranking ATP. Y el ejercicio no es imposible, ya que en la segunda ronda del torneo que se disputa en Nueva York se medirá al ganador del partido entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y un jugador de la qualy. En el papel, son oponentes con los que tiene buenas chances de vencer. Y si llega a la tercera ronda, ahí la jerarquía del rival cambiaría bastante, ya que asoma por ese lado del cuatro Alexander Zverev, una vez más.

No obstante, si alcanza ese mencionado duelo ante Sascha, se embolsaría un cheque suculento con US$ 290.000 y superaría su mejor actuación, la que ocurrió en 2022 cuando perdió en segunda ronda.

Barrios y un oponente duro

Quien tuvo un sorteo algo más difícil fue Tomás Barrios, que jugará contra belga Alexander Blockx (32°). Esta será la primera vez que ambos tenistas se vean las caras por un torneo ATP.

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A diferencia de Tabilo, no será el duelo inicial del chillanejo en el US Open, ya que esta semana jugó los tres partidos de la qualy, en donde derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (155°), al argentino Genaro Alberto Olivieri (222°) y al español Daniel Rincón (208°) para meterse en el cuadro principal del último Grand Slam del año.

De hecho, se trata de la primera vez en su carrera que Barrios alcanza el main draw del US Open, replicando lo hecho en ediciones anteriores de Wimbledon y el Abierto de Australia. Por ahora, Roland Garros es su única deuda.

Ante el belga Blockx será su debut en el cuadro principal en Flushing Meadows. Esto ya le permitió sumar diez unidades en la clasificación ATP. Hoy figura en el puesto 134° del ranking live y podría continuar con su ascenso en caso de seguir avanzando en el major. No obstante, independiente del resultado, el chillanejo, al igual que Tabilo, se aseguró un monto de $US 140 mil. En caso de avanzar a la segunda ronda, la cifra asciende a $US 190 mil.

Si se estrena con un triunfo y avanza de ronda, se enfrentaría al vencedor del duelo entre el chino Juncheng Shang (228°) y el argentino Marco Trungelliti (83°).