Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos

Neymar le entregó la camiseta del Santos a un niño de Corinthians tras el clásico.

Un niño que asistió al clásico entre Corinthians y Santos en el Neo Química Arena de Sao Paulo con la camiseta de los locales debió abandonar el recinto escoltado por la policía después de que Neymar le regalara la camiseta del Peixe al término del partido.

La situación se generó antes del partido. El joven se instaló junto a uno de los vidrios de protección que separa las tribunas del terreno de juego, con un cartel que decía “Neymar: Amo a Corinthians, pero soy tu fan. ¿Me das tu camiseta?”.

El futbolista lo vio y tras el triunfo del Santos por 0-1 se dirigió al sector donde se encontraba el niño, se sacó la camiseta y se la entregó.

Neymar presenteou um torcedor do Corinthians, que chorou ao receber a camisa. pic.twitter.com/ZPNSTQ4WiP — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 30, 2026

La alegría del muchacho pronto se transformó en preocupación, pues una vez que el exseleccionado brasileño se retiró del lugar, fanáticos del Corinthans comenzaron a encararlo por aceptar la casaquilla del rival.

Ante esto, la policía que se encontraba en el sector debió escoltar a la familia a través de la cancha para sacarlos del estadio.

Garoto de 8 anos foi hostilizado pela torcida do Corinthians após receber a camisa do Neymar. O menino de 8 anos e sua família deixaram o estádio pelo gramado acompanhados de seguranças e policiais. pic.twitter.com/A5SOy0V71h — Felipe Oliveira (@feoliveira_pro) August 30, 2026

Poco después, Neymar explicó lo sucedido en una entrevista con la transmisión oficial del partido. “Era un niño hincha del Corinthians, un chico. Independientemente del equipo al que apoye, sea rival o no, cuando le gusta un deportista, puede admirarme en varios momentos, es parte de esto”, señaló.

“La pancarta decía: ‘Soy muy del Corinthians, pero soy tu fan’. Yo lo prometí y terminé dándosela. Es un respeto no solo por el pequeño hincha, sino por el corinthiano”, añadió.

Luego, se refirió a la fanaticada del Timao. “Nunca tuve nada contra el Corinthians, al contrario. Respeto mucho al Corinthians por el equipo que es, por la hinchada que tiene. Alentaron hasta el final, incluso perdiendo el partido. Eso no lo vi nunca en ningún lugar. Me saco el sombrero ante todos ellos”, cerró Neymar.

Desde el punto de vista deportivo, el triunfo por la cuenta mínima de Santos sobre Corinthians le permite a la escuadra de Neymar salir de la zona de descenso del Brasileirao justo antes de enfrentar el miércoles a Palmeiras en el duelo de revancha de la Copa de Brasil. Cabe señalar que en la ida el Verdao se impuso por 3-0, por lo que la tarea para el Peixe es bastante complicada.