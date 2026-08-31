Jorge Guzmán (Evópoli) por Foro Madrid: “Hay ciertos puntos de estos foros que son ideológicos e identitarios que no nos representan”

El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, cuestionó la participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid apuntando que “hay ciertos puntos de estos foros insisto que son ideológicos e identitarios que no nos representan”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, es que el diputado sostuvo que “hay una diferencia entre asistir a estos tipos de foros que son profundamente ideológicos, que son profundamente identitarios, cuando lo haces como jefe de Estado, como el máximo representante de un país, en el cual no sólo representas a ese partido político o ese sector político sino que representas a todo Chile”.

Dado que el Presidente ya confirmó su asistencia al foro, Guzmán sostuvo que la discusión está “fuera de timing”, añadiendo que espera que “el Presidente marque una posición de jefe de Estado sin caer en declaraciones o afirmaciones que puedan generar una posición compleja respecto a la posición de Chile en determinados temas”, añadió.

“Yo esperaría que los discursos y las palabras que pueda usar el Presidente en el Foro Madrid hablen más bien de una posición moderada respecto a los temas y no marquen una posición extrema en que podrían complejizar o dificultar las posiciones de Chile el día de mañana”, agregó.

Asimismo, Guzmán, sostuvo que la crítica no apunta al mandatario en específico y habrían actuado de igual forma si se tratara del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla y el presidente fuera Gabriel Boric.

El diputado además cuestionó algunas de las posturas asociadas al Foro Madrid, como la tendencia a deslegitimar a la izquierda democrática, la relativización del cambio climático y las críticas a los acuerdos internacionales.

“Yo puedo tener profundas diferencias con la izquierda y por tanto quiero ganar elecciones y quiero representar a mi país mayoritariamente pero yo no deslegitimo a aquellos que están desde la otra vereda ejerciendo un rol político”, expresó.

Es así como apuntó que “entonces hay ciertos puntos de estos foros, insisto, que son ideológicos e identitarios que no nos representan y por lo mismo no participamos de ellos pero también hubiésemos esperado que el Presidente de la República tampoco lo hiciera”.

Declaraciones del Partido Republicano y discusión en seguridad

Guzmán además abordó las declaraciones del Partido Republicano en materia de seguridad, tras los cuestionamientos realizados por el exministro Gonzalo Blumel.

“El Partido Republicano deslegitimó planteamientos que vienen desde el mundo académico, desde el mundo político respecto a la reforma constitucional. Por tanto, responder de la forma que lo hizo Gonzalo responde también a un emplazamiento, a una acusación bien poco fundada”, expresó.

Asimismo añadió que “yo creo que los chilenos entendemos que hay una crisis de seguridad, entendemos que hay una crisis de seguridad que debe ser abordada de forma urgente, pero también sabemos que la forma de enfrentar esa crisis no significa perjudicar o afectar los derechos de las personas”.