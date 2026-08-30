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    Política

    Ejercicios militares y cita con Milei: la sensible agenda de Kast en medio de tensión por el Estrecho de Magallanes

    El Presidente viajará este martes a Magallanes, donde supervisará ejercicios de las Fuerzas Armadas, y el jueves tiene prevista una reunión con Javier Milei en Santiago. Ambos hitos ocurrirán días después del nuevo impasse con Argentina por declaraciones que aludieron a la soberanía sobre el Estrecho.

    Por 
    Felipe Rivera
     
    José Miguel Wilson
    Presidente José Antonio Kast MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Dos hitos marcarán esta semana la agenda del Presidente José Antonio Kast en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes: un viaje a la Duodécima Región, donde supervisará ejercicios militares; y una posterior reunión en Santiago, en el marco del Foro de Madrid, con su par argentino, Javier Milei.

    El Mandatario viajará este martes 1 de septiembre a Punta Arenas acompañado por el biministro Claudio Alvarado y el titular de Defensa, Fernando Barros.

    Su paso por la Región de Magallanes contempla supervisar ejercicios del Ejército y la Armada -en los canales australes, en las islas y en el territorio continental-, denominados “Jaukén″, que en lengua selk’nam significa “fuego”.

    Aunque las maniobras estaban programadas hace semanas, el viaje adquirió otra cara, luego de las declaraciones del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

    Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia”, afirmó Valverde en un podcast.

    El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

    Protesta

    Tras los dichos del jefe de la fuerza aérea transandina, la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Argentina y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

    La respuesta desde Buenos Aires llegó a través del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien, según informó el gobierno, atribuyó las declaraciones de Valverde a una “confusión y desprolijidad”.

    Presti agregó que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

    Sin embargo, Cancillería chilena volvió a solicitar la eliminación del Decreto 457/2021, dictado durante el gobierno de Alberto Fernández, que califica al Estrecho como un “espacio compartido” y habla de “control conjunto”. Hasta ahora ese cambio no se ha concretado.

    Cita posterior

    Tras su paso por Magallanes, Kast volverá a encontrarse con Milei. Ambos presidentes tienen prevista una reunión el jueves 3 de septiembre, en el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que se desarrollará en Santiago.

    La instancia es organizada por la Fundación Disenso, ligada al partido español Vox, y reunirá a dirigentes de la derecha internacional.

    Milei tiene contemplada su participación y una bilateral con el Presidente Kast, donde la situación del Estrecho de Magallanes se convirtió en un tema ineludible para el Mandatario chileno.

    Este encuentro también ha tensionado al oficialismo, donde particularmente algunos dirigentes de RN y Evópoli advierten que el Foro de Madrid se trata de una cumbre de ultraderecha que impulsa la denominada “batalla cultural” y que no representa a todos los partidos de la alianza de gobierno

    Alerta en Argentina

    En tanto, los ejercicios militares en la zona austral, aunque estaban programados con anterioridad -de hecho, el despliegue comenzó antes de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina-, provocaron inquietud en medios trasandinos.

    “Tensión en el sur: Chile desplegó 3.000 militares en Magallanes tras el cruce con Argentina por el Estrecho”, tituló, por ejemplo, El Clarín en su sitio web.

    El comunicado inicial del Ejército de Chile, con fecha de 11 de agosto, hablaba de un ejercicio con “más de 2.000″ efectivos de la V División, junto a personal de la Armada.

    “La operación, que contempla la utilización de 180 vehículos acorazados y 150 vehículos a rueda, tiene como objetivo entrenar las capacidades tácticas y operativas de las tropas, preparándolas para enfrentar escenarios de combate en condiciones climáticas extremas. La actividad cuenta con la participación de unidades de Infantería, Artillería, Caballería Blindada, Ingenieros, Telecomunicaciones y Logística”, decía el comunicado del Ejército.

    “Jaukén se desarrolla simultáneamente en centros de instrucción ubicados tanto en territorio continental como insular de la región. Estos sectores han sido seleccionados por sus especiales y complejas condiciones geográficas y meteorológicas”, añade el texto.

    En ese mismo comunicado, publicado a inicios de agosto, el jefe de Estado Mayor y comandante del Cuartel General de la V División, coronel Luis Céspedes, explicaba que “las bajas temperaturas, que oscilan entre los –5 y 5 grados Celsius, junto a la presencia de nieve, lluvia y fuertes ráfagas de viento, han puesto a prueba la resistencia física y mental del personal, quien ejecuta operaciones tanto de día como de noche. En este entorno, se evalúa la cohesión de las unidades y su capacidad de adaptación, asegurando una respuesta táctica efectiva ante situaciones de presión”.

    La Armada de Chile, en tanto, informó el jueves pasado que “el 10 de agosto, la LST-92 Rancagua, dependiente del Comando Anfibio y Transportes Navales, zarpó desde el puerto de Talcahuano con destino a Punta Arenas para efectuar el transporte de una compañía del Batallón de Infantería y una Patrulla de Observación del Grupo de Artillería del Regimiento N°6 “Chacabuco” del Ejército de Chile, con miras a su participación en el ejercicio Jaukén 2026”.

    “La acción demuestra las capacidades conjuntas, a la vez que fortalece la interoperabilidad y la proyección estratégica de fuerzas entre ambas instituciones. Esta fase permite evaluar y fortalecer los procedimientos de transporte estratégico, la coordinación conjunta y la capacidad de respuesta, contribuyendo al alistamiento operacional y al cumplimiento de las misiones institucionales”, añade el texto de la marina nacional.

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