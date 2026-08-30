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    Otro ciclo fugaz: Jorge Sampaoli es despedido de Talleres de Córdoba tras siete partidos

    El técnico argentino no continuará al mando del elenco transandino. Se va con una pobre cuota de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Otro ciclo fugaz: Jorge Sampaoli es despedido de Talleres de Córdoba tras siete partidos. Foto: @catalleresdecba

    Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba. El club argentino informó este domingo la finalización del vínculo con el técnico, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.

    La decisión puso fin a un ciclo que comenzó el 10 de junio y que se extendió por siete partidos. El balance de Sampaoli al frente del equipo fue de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Talleres marcó siete goles y recibió 13 durante su etapa en el club.

    La institución comunicó la salida a través de sus canales oficiales. “La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club”.

    “Sampaoli y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado”, dan a conocer. “Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, establecen.

    Sampaoli asumió en Talleres para disputar el Torneo Clausura y debutó el 25 de julio, con una derrota por 1-0 frente a Newell’s Old Boys. Luego perdió 3-1 ante Vélez Sarsfield y consiguió su único triunfo en el campeonato con el 4-0 sobre Platense.

    Después llegaron las derrotas ante Lanús (3-0) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (3-1) En las dos últimas jornadas de su ciclo, Talleres empató 2-2 con Rosario Central y 0-0 con Central Córdoba. Este último encuentro fue disputado el sábado en el estadio Mario Alberto Kempes. Con cinco puntos, Talleres quedó en el último lugar de la Zona A del Clausura.

    Sampaoli en Talleres.

    “Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente. Dedico tanto tiempo y no logro resultados a corto plazo, eso me pone bastante incómodo conmigo mismo. Hoy la responsabilidad es mía y la asumo como tal. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo con estos futbolistas. Sé que el fútbol tiene urgencias y poca paciencia. Terminé enojado porque no sucede lo que quise, pero ya pensando en qué puedo hacer para lo que viene”, señaló este sábado.

    “No le estamos otorgando a la gente lo que quiere ver”, reconoció. La salida de Talleres se suma a una serie de ciclos de corta duración para el entrenador argentino durante los últimos años. Desde 2022, Sampaoli no ha completado una temporada completa en ninguno de los clubes que dirigió.

    Asumió en el Sevilla en octubre de 2022 y fue despedido en marzo de 2023, después de 28 partidos. En abril de ese año asumió en Flamengo y dejó el cargo en septiembre, luego de 39 encuentros.

    En noviembre de 2024 llegó al Stade Rennes de Francia. Su etapa duró menos de tres meses: fue despedido en enero de 2025 después de dirigir ocho partidos. En septiembre de 2025 arrancó su segundo ciclo en Atlético Mineiro. El argentino dejó nuevamente el club en febrero de 2026.

    Talleres se convirtió así en el siguiente club que interrumpe tempranamente un proceso con Sampaoli. Su paso por Córdoba duró menos de tres meses.

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