“La decepción Sampaoli; hoy solo acumula éxitos en su billetera”: en Argentina le dan con todo al técnico casildense

Jorge Sampaoli lo está pasando mal en Argentina. El técnico casildense, hoy a cargo de Talleres, ha tenido un inicio irregular en el campeonato transandino. Hasta ahora solo registra una victoria y cuatro derrotas.

Ante este panorama, TyC Sports le dedicó una nota titulada “La decepción Sampaoli” en la que acusan que “hoy solo acumula éxitos económicos en su billetera”.

“La carrera de Jorge Sampaoli como entrenador es un enigma. De aquel hombre que en Casilda escuchaba conferencias de Bielsa y quería imitar los modos y el método del Loco a este presente en el que tambalea su puesto en Talleres, ha pasado mucho”, señala la publicación.

Dentro de los aspectos positivos de su carrera destacan el haberse coronado campeón con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana en 2011, dirigir a la selección chilena que alcanzó el título de la Copa América de 2015 y llegar a octavos de final en Brasil 2014.

Sin embargo, ponen que el quiebre se produjo cuando asumió la dirección técnica de Argentina y la eliminación del Mundial de Rusia 2018. “Hay un antes y un después en su carrera con la Selección Argentina, donde él se puso por encima del cargo y la cabeza le explotó. No supo gestionar a ese grupo y a partir del fracaso estrepitoso que fue Rusia 2018, su carrera fue barranca abajo”.

Agregan que “pasó por muchos equipos -sobre todo en Brasil- con muy poco éxito (Santos, Mineiro dos veces, Flamengo), tampoco le fue bien en Francia y su contratación en Talleres de Córdoba obedece al efecto Belgrano campeón”.

“Fassi intentó con su contratación un efecto revolucionario pero los jugadores elegidos y otros dejados de lado confluyen en este presente donde es goleado permanentemente”, añaden.

En específico sobre su actual campaña en Talleres, indican que “es un equipo de mandíbula frágil, con poca solidez en su mediocampo, sin presencia y fue vapuleado por Gimnasia de Mendoza. Y Sampaoli está apuntado como el responsable máximo de esta situación. Lo es. El casildense, que increíblemente está haciendo su primera experiencia en la Primera del fútbol argentino, es blanco de la antipatía del futbolero argentino a partir de aquella historia trunca con la Selección y así se lo hicieron saber también en Mendoza. Fue ratificado en su cargo, pero no está claro hasta cuándo”.

Añaden que “el rendimiento está en el promedio de este Sampaoli en caída libre desde 2018. En el último tiempo, para justificarse, ha dicho que la profesión de entrenador está algo sobrevalorada, pero es el mismo que en algún momento se puso por encima de los futbolistas y que gozó del beneplácito de los contratos altos y las indemnizaciones millonarias”.

“Su fututo es un gran signo de pregunta y, para aquellos que pensamos en algún momento que su fútbol era transformador, es una gran decepción”, concluyen.

Por lo pronto, Talleres de Córdoba y Jorge Sampaoli deben alistarse para el que será su sexto encuentro por la liga argentina. Este lunes 24 de agosto se enfrentarán contra Rosario Central a partir de las 20.15 horas de Chile.