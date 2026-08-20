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    Pellegrini descarta acuerdos para asumir el mando de la Roja: “No tengo firmado nada; no tengo compromiso con nadie”

    El técnico nacional abordó un eventual salto a la Selección en la previa del debut de los verdiblancos en LaLiga.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Pellegrini valoró la victoria del Betis ante Girona. Foto: @RealBetis.

    Manuel Pellegrini alista los últimos detalles para el que será su estreno en una nueva temporada del fútbol español a cargo del Real Betis. Este viernes el conjunto verdiblanco se medirá contra la Real Sociedad.

    En la previa de aquel duelo, el técnico tomó la palabra para referirse a los fichajes del club español, la posibilidad de sumar nuevos jugadores, las eventuales bajas que podría tener y los objetivos propuestos, pensando en que competirán en la Champions League.

    También trató la opción de tomar el mando de la Roja, descartando haber llegado a algún acuerdo para ello.

    No sé de donde salió esa noticia, no tiene grado de veracidad”, respondió en conferencia de prensa.

    “En Chile hay elecciones en noviembre-diciembre, no tengo firmado nada. Tengo contrato con el Betis, intentaremos cumplir hasta el último día. No tengo compromiso con nadie”, remarcó.

    Centrado en el Betis

    Aclarado lo último, se refirió al presente del Betis. Sobre la conformación del plantel indicó que “la plantilla es bastante parecida (a la de la temporada anterior), si es mejor o peor lo dirán los resultados. Faltan aún días para cerrar la plantilla definitiva, puede variar mucho la opinión. No quiero hablar antes. Tenemos buena plantilla, jugamos la Champions, LaLiga sigue teniendo prioridad, así que esperaría hasta el final”.

    En cuanto a su futuro en el equipo, comentó que “comienzo la temporada como todas, sabiendo que lo único importante es el presente, el partido a partido. Nos hemos planteado siempre esto en los años anteriores. Misma ilusión y exigencia personal”.

    Más adelante, expuso la lucha por el arco. “Es un tema complicado. Diego Conde estará un mes y medio fuera, jugaremos muchos partido. Nos quedan Álvaro y Manu, que tiene mucho futuro, pero es un riesgo exigirle en Champions. Dependerá mucho, que no se lesione Álvaro... si se lesiona, Manu es uno de los que más futuro tiene en el club, quizás, con precipitación, le toque jugar”, informó.

    Otro punto que tocó fue el perfil que espera para conformar el mediocampo. “Los que se fueron o llegaron, se fueron dos delanteros, necesitábamos un delantero. Si se fue Altimira y Amrabat, necesitamos un mediocentro, llegó solo uno. Son puestos importantes, tenemos que saber cubrirlos de la manera indicada”.

    También indicó que el jugador Gnangoro Bouare regresó a las series inferiores del club tras haber aparecido en el primer plantel ante las bajas sufridas en la temporada anterior. “Hemos citado a muchos del filial, han subido y bajado, él igual. Él se mantuvo más tiempo porque había bajas, ahora con la nómina completa, ha vuelto a las inferiores como el resto”.

    Por último, indicó que “el objetivo siempre es mejorar en todas las competiciones. Hay que hacer un plantel para eso, esa parte del plantel es difícil hacerlo”.

    El partido que marcará el inicio de las competencias para el Real Betis contra la Real Sociedad está programado para este viernes 21 de agosto a partir de las 15 horas de Chile en el estadio La Cartuja de Sevilla.

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