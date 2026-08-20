“Sin ser un factor determinante”: la evaluación en Canadá a los pocos minutos de Alexis Sánchez en su debut en Montreal

Fichó la semana pasada, fue presentado el sábado, el lunes tuvo su primer entrenamiento y este miércoles Alexis Sánchez ya debutó con la camiseta de Montreal, su nuevo club luego de 18 años en Europa. Por la MLS, obtuvieron un valioso triunfo por 2-1 ante Columbus Crew, en un resultado que les da algo de respiro en la parte baja de la tabla de posiciones de la Conferencia Este del torneo.

El formado en Cobreloa ingresó a los 79′ en lugar del suizo Noah Streit, justo cuando este acababa de marcar un golazo desde afuera del área para el definitivo 2-1. En los pocos minutos que estuvo en la cancha del ScottsMiracle-Gro Field, el Niño Maravilla distribuyó el balón y ordenó a sus compañeros.

“Sin ser un factor determinante”

Una vez terminado el partido, la prensa canadiense tuvo diversas opiniones sobre el debut de Sánchez. El sitio RDS no dio una buena valoración a su aporte. “Todas las miradas estaban puestas en el banquillo del CF Montréal el miércoles por la noche para los primeros minutos de Alexis Sánchez, pero en un duelo lluvioso en Columbus, no fue el héroe tan esperado quien brilló”, esto último en referencia al buen partido del delantero de 20 años Noah Streit, quien para ellos sí fue la figura.

“Sánchez, quien se esperaba que debutara con la camiseta azul, blanca y negra, también jugó apenas quince minutos al final del encuentro, sin ser un factor determinante”, añadieron.

Foto: Montreal en X.

Por su parte, Le Journal de Montreal no hizo una evaluación sobre el juego del tocopillano: “El nuevo jugador franquicia del CF Montréal, Alexis Sánchez, disputó sus primeros minutos con la camiseta azul, blanca y negra el miércoles, durante un partido contra el Crew en Columbus”.

Por último, el sitio TSN tituló: “Owusu y Streit lideran a Montreal a la victoria sobre Columbus en el debut de Sánchez”.

El próximo partido para el goleador histórico de la Roja con su nuevo club será ante Los Angeles Galaxy, en un compromiso pactado para el sábado 22 de agosto a las 22.30 horas de Chile.