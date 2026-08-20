Cambio provisorio de casa: Colo Colo se muda del Monumental para el eventual estreno de Vozinha

El resultado no fue la única preocupación para Colo Colo, en su último partido. El empate 2-2 conseguido por O’Higgins, en los descuentos, permitió a Universidad de Chile descontar dos puntos a la ventaja de los albos, con el Superclásico en la próxima estación del Cacique y los azules.

Sin embargo, el paupérrimo estado de la cancha del Monumental despertó sorpresa entre propios y extraños. El otrora ejemplar césped de la cancha David Arellano fue uno de los puntos críticos de la organización. Tanto que, hasta Arturo Vidal, se refirió en duros términos al campo de juego.

“Es verdad que estaba muy mala la cancha. El área donde está la Garra Blanca estaba asquerosa, pésima, muy blanda. Los cancheros hacen todo el esfuerzo, pero con lo que ha llovido es imposible”, dijo el futbolista.

Incluso, reconoció que hubiese preferido jugar en el Ñuñoa: “si me hubiesen preguntado, hubiese preferido jugar en el Nacional, está en mejores condiciones. Nosotros somos locales en todas las canchas, no debemos tener miedo de cambiarnos del Monumental. Hubiésemos logrado nuestro mejor fútbol, porque necesitamos una cancha grande. El Estadio Nacional es de Chile, también somos locales ahí. Encima, hubiésemos preparado el partido al tiro para el domingo”.

Medidas extremas

Lo cierto es que las intensas precipitaciones de agosto han provocado gran deterioro del terreno de juego. Una situación que ha generado enorme molestia en el cuerpo técnico que dirige Fernando Ortiz, al margen del plantel de jugadores.

En ese escenario, el elenco de Pedreros tomó una extrema decisión para su próxima presentación como local. El equipo de Macul recibe a Unión Española, encuentro programado para el miércoles 26 de agosto, válido por la última fecha del Grupo E de la Copa Chile.

Por medio de sus redes sociales, el elenco blanco confirmó que dejará temporalmente el recinto de Macul para disputar ese próximo encuentro en el Estadio Nacional. Pese a ello, la programación del enfrentamiento se mantiene sin cambios, es decir, a las 20:30 horas de ese 26 de agosto.

Colo Colo ya aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo, aunque buscará cerrar la fase de grupos como líder absoluto de su zona, en la que está primero con 10 puntos, dos más que su escolta O’Higgins de Rancagua.

Asimismo, el enfrentamiento ante los hispanos también tiene otro condimento. De acuerdo a lo que se maneja en la interna del equipo, precisamente en ese partido se podría concretar el ansiado estreno del arquero caboverdiano Vozinha, quien todavía no ha sido incluido en las convocatorias por la Liga de Primera y podría debutar en ese partido copero.