“Asquerosa”: Arturo Vidal realiza fuerte mea culpa por penal errado y lanza duras críticas a la cancha del Monumental

Colo Colo perdió aire en el Monumental. El empate conseguido por O’Higgins, en los descuentos, permitió al escolta Universidad de Chile descontar dos puntos respecto de los albos. Precisamente, azules y blancos se miden en la próxima fecha. En la previa del duelo, Arturo Vidal habló fuerte sobre lo que viene en la agenda del club.

“Voy a hablar como soy yo, como me gustan las cosas. Tenemos diez puntos de ventaja, el campeonato tiene que ser nuestro. Colo Colo no es un equipo que perderá cuatro o cinco partidos seguidos, eso no ha pasado nunca. Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otra temporada, pero ahora no nos va a pasar”, sostuvo el oriundo de San Joaquín en la plataforma Kick.

En la misma línea, el jugador insistió en que “no perderemos esos partidos, menos con el equipo que nosotros tenemos. Podemos tener uno malo, tal vez, pero no dos. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder el título. Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan para levantar la estrella 35. Somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo”, advirtió.

Sin embargo, el empate ante O’Higgins dejó numerosas dudas. Incertidumbre que se acrecienta con el Superclásico a la vista, cuando el Cacique visite a Universidad de Chile, el próximo domingo, en el Estadio Nacional. Escenario que, de ninguna manera, amedrenta al capitán de los albos.

“El clásico lo iremos a ganar, nadie sabe lo que pueda pasar, pero la 35 debe ser nuestra. Todos los equipos son buenos, todos juegan, todos te estudian, pero somos Colo Colo. Tenemos un equipazo y debemos ganar a todos. Lo dice una persona que vive el día a día en el club, que tiene plena confianza en sus compañeros”, aseguró el exjugador de la Juventus.

Asimismo, el volante que hoy juega de líbero agregó que “seguiremos preparando todos los partidos con la misma seriedad, pero la 35 será nuestra y va a ser así. Podemos fallar uno o dos partidos, pero este campeonato será nuestro, pase lo que pase. Estamos haciendo un trabajo espectacular”.

Dura autocrítica

Pero Vidal fue uno de los villanos de la última jornada. Cuando el duelo estaba con un marcador parcial de 1-1, el exmediocampista de Bayern Múnich perdió un penal clave que bien pudo entregar la ventaja a su equipo. En ese sentido, el futbolista hizo una fuerte autocrítica sobre esa circunstancia.

“Siempre voy cambiando mis disparos, miro al arquero. Pero en este no me preocupé ni siquiera del arquero. Traté de pegarle fuerte no más y se fue muy arriba. Miren que cuando yo voy a patear no me agacho, le pego muy parado y se me fue lejos”, afirmó el capitán.

Incluso, Vidal fue mucho más allá en sus declaraciones y reconoció que no tendría que haber pateado, ya que debió dejar la responsabilidad al delantero Maximiliano Romero, víctima de la falta que acabó en la pena máxima.

“Reconozco que lo dudé en un momento. Tendría que haber dejado la pelota al ‘Maxi’. Eso fue culpa mía. Este también es un aprendizaje, en una cancha tan mala no pateo más”, aseveró el de San Joaquín.

Precisamente, el mal estado del campo de juego en el Monumental tampoco escapó a los cuestionamientos del jugador: “estaba muy mala la cancha. El área donde está la Garra Blanca estaba asquerosa, pésima, muy blanda. Los cancheros hacen todo el esfuerzo, pero con lo que ha llovido es imposible”.

Es más, el jugador reconoció que hubiese preferido jugar en el Estadio Nacional: “si me hubiesen preguntado, hubiese preferido jugar en el Nacional, está en mejores condiciones. Nosotros somos locales en todas las canchas, no debemos tener miedo de cambiarnos del Monumental. Hubiésemos logrado nuestro mejor fútbol, porque necesitamos una cancha grande. El Estadio Nacional es de Chile, también somos locales ahí. Encima, hubiésemos preparado el partido al tiro para el domingo”.