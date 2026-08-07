Arturo Vidal es el capitán de Colo Colo. Es, también una de las piezas claves en el funcionamiento de la escuadra que dirige Fernando Ortiz. En la escuadra de Macul, ha encontrado una nueva posición: es el líbero de la zaga de tres hombres que dispone el estratega. En esa posición, a los 39 años, sigue demostrando vigencia.

Formado en los albos, es, además, un declarado hincha de la escuadra de Macul. Lo demuestra en los partidos, donde suele alentar a los hinchas para que manifiesten su respaldo al equipo. Y lo ha dejado suficientemente claro en sus intervenciones en las redes sociales, cuando estuvo en el extranjero y, ahora, que juega por el equipo más popular de Chile.

“Soy un romántico viajero”: el desliz de Arturo Vidal que el Rey no se complicó en explicar

Sin embargo, como le puede suceder a cualquier persona, el exvolante del Barcelona, la Juventus, el Barcelona y el Inter, sufrió un desliz verbal. En plena conversación, se describió como “un romántico viajero”, una frase estrechamente ligada a Universidad de Chile, al punto de que forma parte del himno de los azules.

Advertido del alcance que podría tener el concepto, por representar al archirrival del Cacique, el Rey estuvo lejos de complicarse. “Soy romántico. ¿Qué tiene que ver? Romántico de la vida soy yo, siempre he sido romántico. He viajado por todos lados con el amor”, explicó.

Eso sí, se preocupó de reforzar su profunda identificación con los albos. “Estoy tranquilo con mi corazón de Colocolito (sic). Soy un romántico, viajo, el amor me lleva por todos lados”, insistió.

La declaración fluía mientras sus seguidores le advertían del vínculo de la frase con los laicos. “¿Y por qué? ¿Qué significa esa h...? ¿Es de la U? Ah, esa h.. no existe poh cabros. Este año no existe nadie, existe solo Colo Colo”, puntualizó.