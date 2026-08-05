Vidal y Vozinha, en el duelo juvenil entre Colo Colo y la UC.

Vozinha continúa con el proceso de inducción en Colo Colo. El guardameta ha ido cumpliendo cada uno de los pasos relativos a su presencia en los albos. Desde su llegada, de hecho, ha afrontado una agenda intensa. Exámenes médicos, firma de contrato, presentación protocolar, los primeros entrenamientos con sus compañeros y una bienvenida masiva han marcado su ajetreada llegada al país. El impacto no ha cesado, incluso en otras partes del mundo.

El arquero busca insertarse en los albos. En su presentación ante los medios de comunicación dio señales de estar informado respecto de la magnitud del club al que se incorporó. También habló de sus objetivos deportivos. Busca, por cierto, separarse del boom mediático que se generó en torno a su figura. Viene a competir.

Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

En el marco de ese proceso de integración, Vozinha intenta conocer todas las áreas del club. Este miércoles, por ejemplo, presenció junto a Arturo Vidal el choque entre Colo Colo y Universidad Católica, por la categoría Proyección.

La elección resultó atinada: el duelo fue altamente vibrante y emotivo: terminó con un 4-4. Los albos llegaron a estar en desventaja por 0-3. Felipe Raipán inició la remontada para la escuadra que dirige Braulio Leal. Alonso Olguín y Geodan Díaz marcaron los tantos siguientes.

Vozinha, en su presentación en Colo Colo (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Los albos llegaron a estar en ventaja gracias a un nuevo tanto de Raipán. Sin embargo, en el tiempo agregado, los estudiantiles consiguieron la igualdad.

Raipán y Olguín son dos de los elementos de la cantera a los que Fernando Ortiz ha incorporado en el primer equipo albo.