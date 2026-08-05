SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

    El arquero caboverdiano presenció el choque entre los albos y los cruzados, que el Cacique igualó después de una amplia desventaja.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vidal y Vozinha, en el duelo juvenil entre Colo Colo y la UC. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Vozinha continúa con el proceso de inducción en Colo Colo. El guardameta ha ido cumpliendo cada uno de los pasos relativos a su presencia en los albos. Desde su llegada, de hecho, ha afrontado una agenda intensa. Exámenes médicos, firma de contrato, presentación protocolar, los primeros entrenamientos con sus compañeros y una bienvenida masiva han marcado su ajetreada llegada al país. El impacto no ha cesado, incluso en otras partes del mundo.

    El arquero busca insertarse en los albos. En su presentación ante los medios de comunicación dio señales de estar informado respecto de la magnitud del club al que se incorporó. También habló de sus objetivos deportivos. Busca, por cierto, separarse del boom mediático que se generó en torno a su figura. Viene a competir.

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

    En el marco de ese proceso de integración, Vozinha intenta conocer todas las áreas del club. Este miércoles, por ejemplo, presenció junto a Arturo Vidal el choque entre Colo Colo y Universidad Católica, por la categoría Proyección.

    La elección resultó atinada: el duelo fue altamente vibrante y emotivo: terminó con un 4-4. Los albos llegaron a estar en desventaja por 0-3. Felipe Raipán inició la remontada para la escuadra que dirige Braulio Leal. Alonso Olguín y Geodan Díaz marcaron los tantos siguientes.

    Vozinha, en su presentación en Colo Colo (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los albos llegaron a estar en ventaja gracias a un nuevo tanto de Raipán. Sin embargo, en el tiempo agregado, los estudiantiles consiguieron la igualdad.

    Raipán y Olguín son dos de los elementos de la cantera a los que Fernando Ortiz ha incorporado en el primer equipo albo.

    Más sobre:VozinhaColo ColoUniversidad CatólicaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy genetista y esto es lo que debes saber sobre el riesgo de cáncer si tienes antecedentes familiares

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    Lo más leído

    1.
    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    2.
    Festejo de pretemporada: Betis de Manuel Pellegrini consigue valiosa victoria ante el campeón inglés Arsenal

    Festejo de pretemporada: Betis de Manuel Pellegrini consigue valiosa victoria ante el campeón inglés Arsenal

    3.
    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    4.
    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    ¿Cuánto cuesta adquirir la camiseta de Vozinha en Colo Colo?

    5.
    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

    6.
    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 6 de agosto: toda la red está operativa

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana
    Tendencias

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”
    Cultura y entretención

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima
    Mundo

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”